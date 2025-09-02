富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘

報料
經濟
2025年9月2日星期二
股市最前線
【明報專訊】富邦客戶須推廣期內於分行以牌價兌換指定貨幣並開立1個月定存戶口，方可獲享特惠定期存款年利率。
