明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：為何孩子讀不好書？

【明報專訊】我認識不少教育工作者都有一個疑問：有些學生不是不聰明，也不是不用功，但就是讀不懂文章。這不是香港獨有的現象，美國同樣經歷過。美國公共電台記者Emily Hanford的調查，就揭示了過去幾十年閱讀教學的重大錯誤：整整一代學生被錯誤的閱讀方法誤導。

問題的根源，在於教育界對「如何學會閱讀」的理解出了偏差。長期以來，美國流行的「整體語言」（whole language）方法，強調孩子只要多接觸書本，就能像學會說話一樣自然學會閱讀。老師甚至鼓勵學生「靠圖畫猜字」，認為比死板的拼音練習更有趣。但研究卻指出：閱讀不是人類天生能力，必須靠系統地學習字母與聲音的對應規則。忽視這一點，結果就是無數孩子「看得到字，卻讀不懂字」。

拼音練習雖枯燥 不可或缺

事實上，閱讀與說話完全不同。語言是人類演化而來的本能，但閱讀只有短短幾千年的歷史，大腦沒有專屬的「閱讀區」。因此，孩子若沒有經過刻意訓練，根本無法把文字轉化為聲音，再進一步理解意思。拼音練習雖然枯燥，卻是不可或缺的「入門功夫」。可惜，教育界被所謂「浪漫想像」蒙蔽，以為閱讀可以自然而然地發生，結果讓一代學生陷入挫敗。

更麻煩的是，這種錯誤往往要等十年、二十年才看出後果。許多孩子在小學時勉強過關，但進入中學之後，遇上篇幅更長、內容更複雜的文章時，差距便全面浮現。研究顯示，即使在最好的學校裏，老師也能在數學上追趕進度，但閱讀能力上的差距往往終生難以彌補。這正是閱讀的殘酷：沒有打好基礎，就再難補救。

香港的情况也值得警惕。雖然我們不像美國那樣受制於「整體語言」潮流，但不少家長和老師，仍然相信只要孩子多看圖書，就能自然讀懂。書展裏滿是「兒童橋樑書」、「英語故事書」，父母買回家卻沒意識到，孩子可能只是「認到圖」，而非真正掌握文字。當孩子開始覺得閱讀辛苦無趣，甚至抗拒閱讀時，往往已經錯過最佳的學習時機。

拼音、重複練習、詞彙積累，這些方法也許沒有浪漫色彩，但卻是讓孩子真正學會閱讀的基石。閱讀不是一場靠靈感的冒險，而是一段需要耐性與方法的訓練。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

相關字詞﹕財經專欄 經濟學爸 梁天卓 梁天卓 經濟學爸

上 / 下一篇新聞

阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
港股9月開局升539點 成交升至3800億
港股9月開局升539點 成交升至3800億
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
招行：料下半年逐季向好
招行：料下半年逐季向好
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
投資穩定幣發行商宜選龍頭
投資穩定幣發行商宜選龍頭
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
對冲基金看好人幣 押注年底前破7算
對冲基金看好人幣 押注年底前破7算
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
PAObank港元定存1個月年利率18厘
PAObank港元定存1個月年利率18厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
技術取勝：新濠料5.6元有承接
技術取勝：新濠料5.6元有承接
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
周顯：「生殖隔離」不可避免
周顯：「生殖隔離」不可避免
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
黃永光正式接棒 謝父親指導
黃永光正式接棒 謝父親指導
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬