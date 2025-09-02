梁天卓：為何孩子讀不好書？

問題的根源，在於教育界對「如何學會閱讀」的理解出了偏差。長期以來，美國流行的「整體語言」（whole language）方法，強調孩子只要多接觸書本，就能像學會說話一樣自然學會閱讀。老師甚至鼓勵學生「靠圖畫猜字」，認為比死板的拼音練習更有趣。但研究卻指出：閱讀不是人類天生能力，必須靠系統地學習字母與聲音的對應規則。忽視這一點，結果就是無數孩子「看得到字，卻讀不懂字」。

拼音練習雖枯燥 不可或缺

事實上，閱讀與說話完全不同。語言是人類演化而來的本能，但閱讀只有短短幾千年的歷史，大腦沒有專屬的「閱讀區」。因此，孩子若沒有經過刻意訓練，根本無法把文字轉化為聲音，再進一步理解意思。拼音練習雖然枯燥，卻是不可或缺的「入門功夫」。可惜，教育界被所謂「浪漫想像」蒙蔽，以為閱讀可以自然而然地發生，結果讓一代學生陷入挫敗。

更麻煩的是，這種錯誤往往要等十年、二十年才看出後果。許多孩子在小學時勉強過關，但進入中學之後，遇上篇幅更長、內容更複雜的文章時，差距便全面浮現。研究顯示，即使在最好的學校裏，老師也能在數學上追趕進度，但閱讀能力上的差距往往終生難以彌補。這正是閱讀的殘酷：沒有打好基礎，就再難補救。

香港的情况也值得警惕。雖然我們不像美國那樣受制於「整體語言」潮流，但不少家長和老師，仍然相信只要孩子多看圖書，就能自然讀懂。書展裏滿是「兒童橋樑書」、「英語故事書」，父母買回家卻沒意識到，孩子可能只是「認到圖」，而非真正掌握文字。當孩子開始覺得閱讀辛苦無趣，甚至抗拒閱讀時，往往已經錯過最佳的學習時機。

拼音、重複練習、詞彙積累，這些方法也許沒有浪漫色彩，但卻是讓孩子真正學會閱讀的基石。閱讀不是一場靠靈感的冒險，而是一段需要耐性與方法的訓練。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]