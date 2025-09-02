明報新聞網
經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元

【明報專訊】上周美團（3690）公布業績遠遜預期，反映價格戰對平台公司利潤造成重大影響。不過周五阿里巴巴（9988）財報，將市場目光吸引到AI業務快速增長，以及即時電商業務投入對整體訂單和GMV的利好。阿里巴巴周一股價大漲，拉動大市走升，科技股普遍做好，醫藥股走升，恒指重返25,500點。臨近美聯儲議息會議，市場關注美國周五非農就業數據及多名聯儲官員講話，預期降息機率高，恒指有機會上試26,000點。

阿里巴巴第一季度財報雖然受即時電商競爭激烈拖累，非通用會計準則經調整純利按年跌18%至335.1億元（人民幣，下同）。但在AI方面的強勁增長，抵消了即時電商高額投入帶來的憂慮，阿里雲智能部門季度收入按年增26%至333.98億元，主要由公共雲業務收入增長帶動，包括AI相關產品採用量的提升。公司指AI相關產品收入連續8個季度實現三位數的按年增長。預期在第二財季，該部分收入增速或達30%。

另一方面，阿里巴巴指即時電商日均訂單量在8月達到8000萬，推動了整體生態系統的發展，在8月首3周即時電商推動淘寶應用的月活躍買家實現25%的按年增長。市場預期即時零售第二財季將錄得350億元虧損，但管理層承諾未來一至兩個月每單位經濟效益虧損減半，指引到2028財年實現1萬億元GMV的增長目標。

儘管短期盈利承壓，但阿里巴巴在AI領域的投入和雲業務高速增長，令市場目光更多地放在AI相關盈利空間上。業績公布後，阿里巴巴股價大漲18%，目前動態市盈率約16倍，仍有上漲空間，上望160港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

財經專欄 股海文蹤 黃雯怡

