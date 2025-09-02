對冲基金看好人幣 押注年底前破7算

對中國財策信心增 加大期權押注

根據新加坡交易所的期權交易數據，上周四（28日）的12月到期美元兌人民幣交易量最大的期權合約，是執行價為6.94元人民幣的美元認沽期權，即該期權的買方可以6.94的兌換價賣出美元，換取人民幣。如果美元跌破該水平，認沽期權的價值就會上升。離岸人民幣昨報7.1297兌每美元。

渣打駐新加坡外匯期權全球主管Saurabh Tandon指出，押注美元兌離岸人民幣下跌的需求有所回升，主要來自對冲基金客戶。由於過去幾個月實際波動率較低，該貨幣對（currency pairs）的隱含波動率（尤其是近期合約的隱含波動率）有所下降，使買入美元認沽期權成為具吸引力的交易。

中國人民銀行上周設定的人民幣中間價，創接近一年來最大的按周升幅。與此同時，美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會的講話，為9月減息開啟大門，令美元受壓。美國外交關係委員會高級研究員Brad Setser表示，中方應允許人民幣兌主要貨幣升值，使其兌美元匯率遠高於7算，以促進公平貿易。

自8月以來，離岸人民幣兌美元升值近1000點子（1元等如10,000點子）。與4月初的低位相比，更升近3000點子，目前走勢仍相對強勢。雖然人民幣上周升至近10個月高位，但對冲未來一個月人民幣的溢價仍在下跌，並遠低於今年的高位。

受市場對美聯儲的減息預期帶動，期金昨升穿每盎司3,550美元創新高，現貨金漲至每盎司高見3,489.85美元，是4個月高位。現貨白銀升穿每盎司41美元，是2011年以來首次。今年以來，白銀價格已上漲四成。

（綜合報道）

[國際金融]