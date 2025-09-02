明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

對冲基金看好人幣 押注年底前破7算

【明報專訊】對冲基金正加大期權押注，看好人民幣兌美元的上升空間。新加坡交易所（SGX）的衍生品交易所數據顯示，投資者目前的目標是人民幣兌美元在今年底前升至7算或更高，反映市場對中國財政政策的信心增強，以及對美聯儲利率預期的轉變。

對中國財策信心增 加大期權押注

根據新加坡交易所的期權交易數據，上周四（28日）的12月到期美元兌人民幣交易量最大的期權合約，是執行價為6.94元人民幣的美元認沽期權，即該期權的買方可以6.94的兌換價賣出美元，換取人民幣。如果美元跌破該水平，認沽期權的價值就會上升。離岸人民幣昨報7.1297兌每美元。

渣打駐新加坡外匯期權全球主管Saurabh Tandon指出，押注美元兌離岸人民幣下跌的需求有所回升，主要來自對冲基金客戶。由於過去幾個月實際波動率較低，該貨幣對（currency pairs）的隱含波動率（尤其是近期合約的隱含波動率）有所下降，使買入美元認沽期權成為具吸引力的交易。

中國人民銀行上周設定的人民幣中間價，創接近一年來最大的按周升幅。與此同時，美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會的講話，為9月減息開啟大門，令美元受壓。美國外交關係委員會高級研究員Brad Setser表示，中方應允許人民幣兌主要貨幣升值，使其兌美元匯率遠高於7算，以促進公平貿易。

自8月以來，離岸人民幣兌美元升值近1000點子（1元等如10,000點子）。與4月初的低位相比，更升近3000點子，目前走勢仍相對強勢。雖然人民幣上周升至近10個月高位，但對冲未來一個月人民幣的溢價仍在下跌，並遠低於今年的高位。

受市場對美聯儲的減息預期帶動，期金昨升穿每盎司3,550美元創新高，現貨金漲至每盎司高見3,489.85美元，是4個月高位。現貨白銀升穿每盎司41美元，是2011年以來首次。今年以來，白銀價格已上漲四成。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

上 / 下一篇新聞

阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
港股9月開局升539點 成交升至3800億
港股9月開局升539點 成交升至3800億
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
招行：料下半年逐季向好
招行：料下半年逐季向好
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
投資穩定幣發行商宜選龍頭
投資穩定幣發行商宜選龍頭
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
PAObank港元定存1個月年利率18厘
PAObank港元定存1個月年利率18厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
梁天卓：為何孩子讀不好書？
梁天卓：為何孩子讀不好書？
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
技術取勝：新濠料5.6元有承接
技術取勝：新濠料5.6元有承接
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
周顯：「生殖隔離」不可避免
周顯：「生殖隔離」不可避免
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
黃永光正式接棒 謝父親指導
黃永光正式接棒 謝父親指導
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬