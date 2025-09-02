投資穩定幣發行商宜選龍頭

明報記者 龍彩霞

穩定幣的設計初衷是減少價值波動，使其在日常交易中更具吸引力。相比比特幣等加密貨幣，穩定幣的價值相對固定，這使得其在支付和匯款方面具有顯著的優勢。穩定幣能夠實現即時交易，大幅縮短交易時間，並降低交易成本，這在傳統支付系統中是難以實現的。穩定幣的使用不受地理限制，任何與互聯網連接的人都能使用。由於穩定幣在區塊鏈上交易，每筆交易的哈希值（哈希函數（Hash Function）產生的固定長度字串，它像是某個資料的「指紋」或「DNA」）及交易ID都可在區塊鏈上查詢，這確保了交易不可篡改。

穩定幣不僅能簡化跨境支付流程，還能有效降低外匯買賣費用和交易時間。在傳統金融系統中，跨境支付通常需要幾天的時間，而使用穩定幣則可以實現即時結算，極大提高資金流動性，這對於國際貿易和全球化商業活動具有重要意義，特別是在當今全球化日益加深的背景下，穩定幣的優勢愈發明顯。

學者倡待港發牌 才投資概念股

當然，穩定幣的價值依賴其背後的儲備資產，這些資產的質量和透明度將直接影響穩定幣的信用水平。倘穩定幣發行商的儲備資產不夠可靠，將可能導致穩定幣的價值波動，從而損害投資者的信心。因此選擇穩定幣時，投資者需要密切關注其發行商的財務狀况和儲備資產的透明度。

港交所受惠概念股熱炒

曾淵滄指出，芸芸穩定幣概念股中，國泰君安國際（1788）獲得香港證監會發出的虛擬貨幣營業執照，為香港及內地「股市賭徒」帶來連場狂賭的機會，股票成交額驚人，顯示許多人在一天之內進行多次交易，最大的受益者是港交所（0388）。不過，曾淵滄提醒，8月1日只是金管局開始接受穩定幣發行申請，最早需在明年初才能正式批出牌照，這意味着香港的穩定幣市場仍需等待至少5個月才能出現，當前的炒風是否能持久尚待觀察。他強調，近期那些股價飈升的企業，若無法取得穩定幣發行牌照，股價可能會回落。因此，投資者應靜待正式發牌再進行投資。

穩定幣波動小 本身炒作空間不大

曾淵滄提到，6月5日穩定幣發行商Circle在紐約交易所上市，上市價為31美元，而到6月26日收市時，股價已漲至213美元，這顯示了市場對穩定幣的熱情。相比之下，國泰君安國際的炒作則顯得微不足道。

陳沛泉也提到，若市場要繼續成長，監管是無可避免的。他提到過去幣圈出現的一些「黑天鵝事件」，如2022年LUNA幣暴跌和虛擬資產交易平台FTX破產等，這些事件突顯了監管的重要性。他相信，香港作為國際金融中心，透過監管可以減少一定的風險。陳沛泉認為，穩定幣本身的炒作空間不大，因為它的賣點在於價格波動小；然而，隨着穩定幣市場規模的擴大，將利好加密貨幣市場，特別是對比特幣的需求。

美財政擴張策略帶動加密幣需求

他解釋，假如穩定幣市場規模從2500億美元增至3000億美元，新增的500億美元中，大部分將流入比特幣，這將有助於推動價格上漲。陳沛泉建議，投資者在投資虛擬資產發行商或平台公司時，應選擇龍頭股，並分散投資。他以美國的羅賓漢（Robinhood）（美：HOOD）為例，儘管其宣稱免佣金，但仍有多種收入來源，包括用戶留存現金開展的同業業務等。同一道理，龍頭穩定幣發行人可從巨大的客戶資金獲取回報。

此外，近期比特幣、以太幣等加密貨幣的穩步上漲受到多項利好因素的影響，包括美國加密貨幣監管的突破、機構資金的流入，以及美國減息預期等，這些因素共同推動了加密貨幣市場的樂觀情緒。同時，美國的財政擴張策略正在重塑全球資產配置邏輯，這對比特幣等加密貨幣的需求起到了積極作用。

比特幣具抗通脹能力

摩根士丹利最新報告指出，美國聯邦債務與GDP的比率已突破130%，接近日本（260%）和意大利（150%）等傳統高負債國家的警戒線。在此背景下，比特幣作為去中心化的「數字黃金」，其抗通脹屬性和全球流通性使其成為對冲財政風險的新型工具。這趨勢令愈來愈多機構投資者關注比特幣作為資產配置的一部分。陳沛泉還提到，歷史數據顯示，每當美國財政赤字突破GDP的5%，比特幣價格通常會出現30%以上的漲幅。2019年稅改法案通過後的情形便是典型案例，這也進一步印證了比特幣作為避險資產的潛力。

投資者在考慮虛擬資產的時候，應該更加注重市場的整體環境和未來的趨勢。穩定幣的炒作空間可能有限，但其發行人或平台公司卻是值得關注的投資目標。陳沛泉建議，投資者應選擇龍頭企業，這不僅是因為它們的市場地位，更因為它們在行業內的影響力和穩定性。最後，隨着數字貨幣市場的規模不斷擴大，投資者應該保持謹慎，理性分析市場風險。

[拆解 穩定幣(系列之四)]