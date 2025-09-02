彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億

新世界昨晚發公告：未收任何方案

報道指出，有關談判仍在進行中，交易規模和結構的細節仍可能有變。消息人士稱，參與注資談判的公司包括黑石和凱德集團。鄭氏家族辦公室未立即回應彭博置評的請求。黑石、凱德拒絕置評。新世界最新公告指出，除公司作為日常融資活動之一部分，正就一項由德銀牽頭的貸款融資安排進行磋商外，未收到傳言中所指的任何融資方案。

資料顯示，現時鄭氏家族旗下周大福企業，在新世界持股45.24%，連同鄭家信託，持股45.33%。截至2024年底止中期報告顯示，周企沒有向新世界授出股東貸款，主要透過向新世界購入新創建（現稱周大福創建（0659））、啟德體育園項目公司權益、深圳前海前海周大褔金融大廈北塔餘下三成股權，變相向新世界注入近237.48億元。新世界昨日股價應聲上漲，一度飈升10.27%並高見7.3元，全日收市升幅收窄至6.79%，收報7.07元。