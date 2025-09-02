大行科工昨起招股 孖展超購700倍

大行科工引入4名基石投資者，包括安聯環球投資亞太、大灣區基金管理、Harvest及維科香港，投資總額為1276萬美元（約9952萬港元）。基投合共認購201.38萬股，佔發售股份逾兩成半。所得款項淨額將用於生產系統現代化及擴大運營規模、加強研發能力、強化經銷網絡及策略性品牌發展等。公司今年首4個月錄得收入1.85億元人民幣，按年增46.9%；期內利潤及全面收益總額按年升69.1%至2152.8萬元人民幣。大行科工招股一開即爆，截至昨晚8時各大券商已借出孖展資金275.17億元，以公開發售募資3920.4萬元計，孖展超購700倍。

奧克斯電氣暗盤跌逾4%

奧克斯電氣（2580）今日掛牌，昨暗盤潛水，在三大交易場收報16.6元至16.7元，較上市價17.42元齊跌逾4%。每手200股，不計手續費一手蝕164元。若首掛反映暗盤弱勢，奧克斯將為近兩個月來首隻上市首日破底新股，對上一隻為7月4日上市的安井食品（2648）。

明報記者 邱潤青

[新股]