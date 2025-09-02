招行：料下半年逐季向好

【明報專訊】招商銀行（3968）上周五公布上半年業績，純利次季按年升2.67%至376.44億元，扭轉首季按年下跌2.08%。行長王良昨在業績會表示，1月以來貸款重新定價導致息差跌幅擴大，在首季有巨大經營壓力，不過次季情况改善。在現時利率下行、利率收窄的背景下，該行下半年將加強成本費用管理，並加強財富管理營銷等非利息收入，相信下半年可保持穩中求進、逐季向好趨勢。
招行昨日逆市下跌2%，報47.04元，為在港上市股份行表現最差。
招行以零售銀行業務著稱，帶動利潤增長和估值高於國有大行，不過現時經濟周期轉對招行不利。副行長王穎表示，零售貸款業務遇上前所未有挑戰，受市場環境、信貸需求等影響，整個市場新增零售信貸大幅下降，同時經濟增速放緩、房地產市場下行和居民收入下降，則影響客戶還款能力和意願，相關信貸風險上升。按揭貸款、小微貸款等零售貸款去年信貸質素開始惡化，風險仍在暴露，現時相關資產質素尚未到拐點，但招行整體資產質素穩健可控。
手續費淨收入續受壓
上半年大型內銀營業收入回升，惟招行按年跌1.82%，其中手續費淨收入續跌1.89%。
副行長兼財務負責人彭家文展望下半年手續費仍會受壓，雖然上半年財富管理收入3年來首次回復增長，但信用卡手續費收入受消費增速尚未恢復影響。