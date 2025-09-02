招行：料下半年逐季向好

招行昨日逆市下跌2%，報47.04元，為在港上市股份行表現最差。

招行以零售銀行業務著稱，帶動利潤增長和估值高於國有大行，不過現時經濟周期轉對招行不利。副行長王穎表示，零售貸款業務遇上前所未有挑戰，受市場環境、信貸需求等影響，整個市場新增零售信貸大幅下降，同時經濟增速放緩、房地產市場下行和居民收入下降，則影響客戶還款能力和意願，相關信貸風險上升。按揭貸款、小微貸款等零售貸款去年信貸質素開始惡化，風險仍在暴露，現時相關資產質素尚未到拐點，但招行整體資產質素穩健可控。

手續費淨收入續受壓

上半年大型內銀營業收入回升，惟招行按年跌1.82%，其中手續費淨收入續跌1.89%。

副行長兼財務負責人彭家文展望下半年手續費仍會受壓，雖然上半年財富管理收入3年來首次回復增長，但信用卡手續費收入受消費增速尚未恢復影響。