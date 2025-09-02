港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌

明報記者 黃志偉、江陵凱

從零售商類別看，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值按年升幅擴至9.4%（見表），為2024年1月以來最大按年升幅；衣物鞋類由跌轉升0.1%，其他消費品增速加快至8.4%。但百貨公司銷售只升2.6%，耐用消費品跌幅擴至9.4%。扣除價格變動後，7月零售業總銷貨數量臨時估計按年升1%。

高盛：經調整後跌0.4% 跌幅按月擴

高盛指出，7月零售銷售雖按年升1.8%，但非年化季節調整後按月跌0.4%，跌幅較6月擴大；其中百貨公司按月跌2.8%，耐用品亦顯著下滑。從銷售量看，百貨公司及珠寶首飾鐘表類較2018年仍低近五成，其他消費品亦低約一成。

香港零售管理協會主席謝邱安儀於線上記者會表示，珠寶首飾類別升幅主因金價趨穩，而下半年是婚嫁及送禮旺季，若金價續穩定，或有助刺激需求。經濟學者李兆波認為，在美元兌港元較弱下、人民幣較強，令珠寶首飾售價較廉宜，並正值暑假、訪港旅客較多，推升月內珠寶首飾銷量。

至於8月情况，協會訪問約3900間店舖及7.3萬名員工，結果顯示三成會員錄得單位至低雙位數升幅，兩成持平，其餘則錄輕微跌幅。受惠較明顯的包括化妝品、珠寶首飾及個人護理產品，電器銷售亦因新品推廣、優惠及炎熱天氣帶動錄得單位數增長。不利因素方面，黑雨影響生意，加上內地客消費力疲弱及港人外遊，均拖累零售表現。區域上，油尖旺區人流較旺，但消費力以尖沙咀較強。

分析：消費模式變 中長線續受影響

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，中美貿易前景未明，本地及訪港旅客消費模式改變，料中長線續影響零售業表現，不過本港大型體育場館持續舉行多項大型活動，加上香港股市近期反覆回升，短線或有助提振消費氣氛。該行估計，今年零售銷售表現或大致持平。李兆波認為，即使美國減息令港元跟隨美元走弱，只能為本港零售提供少許幫助。