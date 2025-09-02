中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張

靠促銷推動新訂單增長

標普公布的PMI被認為較能反映民營中小企和出口企業表現，按PMI組成項目，8月新訂單增加，支持製造業生產恢復擴張，不過增速尚微。據調查企業反映，需求基本因素改善，促銷措施有成效，推動最近新訂單增長，不過當月增長主要動力來自內需，當月新出口訂單量仍略有下降。姚煜指出，8月出口訂單收縮幅度有所放緩，不過外需有一定提前透支迹象，內需依然疲弱，除非內需回穩，否則未來產出上升空間有限。

內地產能過剩，工業生產者出廠價格指數（PPI）連跌逾兩年，不過8月企業平均投入成本連續兩個月上升，升幅為去年11月以來最多，惟仍低於長期均值。上升主要來自原材料成本上升，部分製造商提高產品價格，不過其他廠商因競爭激烈而難以轉移成本壓力。8月平均銷售價格在連降8個月後趨平穩，出口價格則因運輸成本而上升。

姚煜認為，在反內捲政策背景下，投入品價格持續上升，已逐步傳導至產成品出廠價，結束了產成品價格連續8個月的收縮趨勢。不過從價格指數綜合而成的企業利潤表現只是小幅改善，整體仍然承壓。

此外，8月新訂單增長帶動積壓業務量回升，增速為6個月來最快，不過製造商對用工規模仍然保持審慎，用工數量反連續第五個月壓縮。整體而言，內地製造商對未來一年產出繼續表示樂觀，信心度創3月以來最高，寄望未來一年經濟環境改善，公司擴張計劃將有助驅動新的銷售。