金管局：收77宗穩定幣牌申請意向

中銀據報爭取首批獲發牌

金管局表示，當局不會公布向其表達意向或正式提交申請的機構名單，並強調表達意向或提交穩定幣牌照申請，以及金管局與相關機構的溝通，只是申請牌照的過程，並不構成對任何機構的批准，也並非對其獲批牌照前景的任何認可。最終獲發牌照與否，將視乎申請是否符合發牌條件。

金管局續指出，已經陸續安排與表達意向的機構會面，希望這段期間的溝通有助這些機構認真評估其發行穩定幣計劃的必要性和成熟程度，從而決定是否提出正式申請。金管局早前表示，希望盡早獲得考慮發牌的機構，應於9月底前提交申請，由於文件處理需時，最早或於明年初發出首批穩定幣牌照。

香港與海外通過穩定幣法案，帶動股市炒風，金管局總裁余偉文曾撰文指出，穩定幣並非投資工具，希望為市場降溫，強調初期會以高門檻發牌，預期只會批出數個牌照。

目前渣打、香港電訊（6823）與安擬組合已宣布申請牌照，圓幣科技和京東幣鏈亦有參與穩定幣監管沙盒，另外螞蟻集團曾表達盡快在港申請牌照。昨日有傳中銀香港（2388）也有意爭取獲得首批牌照，中銀發言人回覆不評論市場傳聞。