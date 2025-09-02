明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

港股9月開局升539點 成交升至3800億

【明報專訊】中國8月標普全球製造業採購經理指數（PMI），由7月的49.5回升至50.5，重上盛衰分界線以上，加上港元中長期拆息月結後全線回落，以及在阿里巴巴（9988）績後勁升領漲下，帶動港股9月開局再急升最多560點，成交增加至逾3800億元。

恒指高開430點，最多升560點，高見25,638點，收報25,617點，升539點。恒指兩連升，累升618點。國指漲1.95%，報9121點；科指升2.2%，報5798點。大市成交金額增加13.3%至3802億元，已是連續六日高於3000億元。北水錄119.4億元淨流入。

業績股表現榮辱互見，阿里績後獲大行齊唱好，股價最多升近兩成（見另文），收市升18.5%，單一股份推升恒指逾350點。阿里亦是北水淨買入最多的股份，淨買入達49.2億元，全日成交居首達549.2億元。上周急挫的美團（3690）一度再跌4.6%，低見98元，全日反彈0.3%。

追蹤恒指系列AUM首破千億美元

A股晶片股王寒武紀上周五急挫後再跌，晶片股表現各異。中芯（0981）升近半成；華虹半導體（1347）跌逾3%。比亞迪（1211）績後大跌5.2%，為最弱藍籌。比亞迪電子（0285）績後就升7%。中銀香港（2388）傳計劃申請穩定幣發行人牌照，升逾6%（見另文）。

另外，被動式追蹤恒生指數系列的產品資產管理總值（AUM）首次突破千億美元。截至8月底，AUM增加8.7%至約1036億美元。

瑞銀：海外對中國資產配置意願增

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，今年以來，投資者整體對中國投資信心不斷增強，中資機構投資者自去年9月在政策刺激持續與加碼下，對A股、中概股、港股的投資信心愈來愈強。海外投資者則在全球分散投資的大趨勢下，對非美元資產、對中國資產配置的意願也在逐步提高。

房東明表示，隨着整個經濟政策持續發力、政策力度持續增強，再加上外部環境趨於明朗，A股無論從估值還是市場關注度，都有望保持上行。

獨立股評人郭思治表示，昨日由阿里撐市，若今日（周二）小米（1810）接力，大市有望進一步向上。港股強勢，加上成交旺，大市可望順勢向上，散戶有機會搭「順風車」，恒指初步阻力位於兩萬六，直至成交縮減，大市才失動力。

上 / 下一篇新聞

阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
金管局：收77宗穩定幣牌申請意向
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
中國標普製造業PMI 升至50.5 重返擴張
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
港零售連升3月 業界稱趨平穩 珠寶首飾銷售漲9% 耐用品未止跌
招行：料下半年逐季向好
招行：料下半年逐季向好
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
大行科工昨起招股 孖展超購700倍
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
彭博：鄭家擬年底前向新世界注資百億
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
澳門賭收連升5月 疫後單月新高
投資穩定幣發行商宜選龍頭
投資穩定幣發行商宜選龍頭
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
WSJ：美股估值逼歷史高位 市銷率升至3.2倍 超越千禧科網泡沫
對冲基金看好人幣 押注年底前破7算
對冲基金看好人幣 押注年底前破7算
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
諾獎得主：穩定幣監管不足 未來或需華府救市
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
張兆聰：浪潮數字AI轉型可吼
PAObank港元定存1個月年利率18厘
PAObank港元定存1個月年利率18厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
黃雯怡：AI強勁增長 阿里上望160元
梁天卓：為何孩子讀不好書？
梁天卓：為何孩子讀不好書？
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
薛偉傑：已完成地面共振試驗 國產大型無人貨運機快首飛
技術取勝：新濠料5.6元有承接
技術取勝：新濠料5.6元有承接
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
何民傑：從Cenovus購MEG見長和海外投資優勢
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
劉思明：阿里短線股價 視乎借勢突破否
周顯：「生殖隔離」不可避免
周顯：「生殖隔離」不可避免
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
湯文亮：年半「還息不還本」可穩經濟
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
新世界首8月沽1500伙 套逾210億 料創5年新高 滶晨系列套百億佔近半
黃永光正式接棒 謝父親指導
黃永光正式接棒 謝父親指導
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
Blue Coast II連售兩伙 擬調高4房意向價3%
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
MATHCONCEPT創辦人1.2億購太子道西物業
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬
沙宣道愛琴苑銀主盤 2480萬沽 呎價1.27萬