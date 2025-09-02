港股9月開局升539點 成交升至3800億

恒指高開430點，最多升560點，高見25,638點，收報25,617點，升539點。恒指兩連升，累升618點。國指漲1.95%，報9121點；科指升2.2%，報5798點。大市成交金額增加13.3%至3802億元，已是連續六日高於3000億元。北水錄119.4億元淨流入。

業績股表現榮辱互見，阿里績後獲大行齊唱好，股價最多升近兩成（見另文），收市升18.5%，單一股份推升恒指逾350點。阿里亦是北水淨買入最多的股份，淨買入達49.2億元，全日成交居首達549.2億元。上周急挫的美團（3690）一度再跌4.6%，低見98元，全日反彈0.3%。

追蹤恒指系列AUM首破千億美元

A股晶片股王寒武紀上周五急挫後再跌，晶片股表現各異。中芯（0981）升近半成；華虹半導體（1347）跌逾3%。比亞迪（1211）績後大跌5.2%，為最弱藍籌。比亞迪電子（0285）績後就升7%。中銀香港（2388）傳計劃申請穩定幣發行人牌照，升逾6%（見另文）。

另外，被動式追蹤恒生指數系列的產品資產管理總值（AUM）首次突破千億美元。截至8月底，AUM增加8.7%至約1036億美元。

瑞銀：海外對中國資產配置意願增

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，今年以來，投資者整體對中國投資信心不斷增強，中資機構投資者自去年9月在政策刺激持續與加碼下，對A股、中概股、港股的投資信心愈來愈強。海外投資者則在全球分散投資的大趨勢下，對非美元資產、對中國資產配置的意願也在逐步提高。

房東明表示，隨着整個經濟政策持續發力、政策力度持續增強，再加上外部環境趨於明朗，A股無論從估值還是市場關注度，都有望保持上行。

獨立股評人郭思治表示，昨日由阿里撐市，若今日（周二）小米（1810）接力，大市有望進一步向上。港股強勢，加上成交旺，大市可望順勢向上，散戶有機會搭「順風車」，恒指初步阻力位於兩萬六，直至成交縮減，大市才失動力。