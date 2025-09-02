明報新聞網
經濟

標普料內地外賣平台 年半內燒錢1600億

【明報專訊】標普全球評級發表報告稱，內地各大電商平台於即時外賣行業極烈的競爭，如推出免費即製手搖飲品等「蝕本」促銷活動，會提高美團（3690）、京東（9618）及阿里巴巴（9988）的成本、並令利潤收縮，而「割喉式」競爭已引來內地正檢視不正當價格行為的定義。標普全球預計，內地各個電商平台，將會於未來12個月至18個月至少「燒錢」1600億元人民幣，以保護及搶奪自身於食物外送及即時零售行業的市佔率。

美團EBITDA率或本季轉負數

標普全球稱，美團其達高峰的經營支出，尚未反映於除稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）身上，因此其EBITDA率或會於本季轉為負數。至於阿里旗下的阿里巴巴中國電商集團，標普全球指出，因經營支出高企，該部分的經調整EBITA已於第二季按年跌逾兩成，其下跌幅度大於收入錄得一成的按年升幅。

標普全球評級分析師Jay Lau表示，內地主要電商平台推動外賣市場增長，其目的為捕捉交叉銷售的機會，若外賣下單次數達每周數次，將可為平台帶來流量，並且可增加交叉銷售。

京東阿里可受惠交叉銷售

標普全球補充，相信外賣行業在競爭激烈下，京東及阿里巴巴會較為受惠，因兩間公司現有較大零售平台可進行交叉銷售，至於以餐飲外賣作為集團主要收入來源的美團，其所承受的負面影響最大，同時令美團最有理由及動力，去捍衛自身於外賣市場最大的市佔率。

標普全球認為，該行基本情景預測為，各電商平台的經營支出維持高企，或會有輕微減少，同時預料若外賣行業的「市佔率之爭」持續，內地電商平台利潤不會於未來一至兩年恢復。標普全球對美團今年EBITDA率預測，由原先的14.1%「大劈」至4.8%。京東則由4.7%下降至3.4%。而阿里巴巴2026財年EBITDA率預測，由7月時預測的20.3%下調至現時的18.6%。

相關字詞﹕阿里 標普全球評級 市佔率 內捲 電商 外賣平台 外賣 美團 京東 阿里巴巴

