經濟

阿里漲18%成交549億 大摩睇161元 據報自研晶片 大行看好即時零售增長勁

【明報專訊】阿里巴巴（9988）上周五公布季度業績後，《華爾街日報》引述消息稱，阿里已研發出可由本地生產的人工智能（AI）晶片，毋須依賴台積電代工。消息帶動阿里股價昨升逾18%，成交549億元。券商亦一致唱好並上調其目標價（見表），當中匯豐認為包括淘寶閃購的即時零售（Quick Commerce，QC）有助吸納新用戶並提升參與度，進而推動淘寶天貓的客戶管理收入（CMR）增長。

明報記者 黃志偉

匯豐稱，阿里巴巴QC訂單市佔率已達市場領先地位，活躍月用戶數自4月以來增長200%至3億戶，活躍騎手數亦增加3倍至200萬。管理層表示，QC未來3年有望達到1萬億元商品交易總額（GMV）。但匯豐認為更高的訂單量意味成本上升，因而上調2026財年的虧損預測，以反映更大前期投資需求。

AI望推動傳統雲業務交叉銷售

由於QC有助推動淘寶天貓的客戶管理收入，該行將2026財年CMR增長預測由7%上調至9%，廣告收入則有望受惠於流量增長與AI應用。不過，「其他收入」部分因高鑫零售及銀泰已出售，加上菜鳥收入下滑，下調2026財年盈利預測，但上調2027至2028財年盈利以反映QC帶來的改變。雲業務方面，匯豐將2027至2028財年阿里雲收入增長預測上調3%，因AI相關收入已佔外部雲收入逾20%，並維持三位數增速。同時，AI亦推動傳統雲業務的交叉銷售，體現在運算與存儲需求的提升。匯豐將阿里目標價上調6.7%至160美元，並維持「買入」評級。

大摩料零售業務虧損見頂

摩根士丹利則估計，即時零售業務在截至9月底止的第二財季的虧損或擴大至350億元（人民幣，下同），但由於管理層承諾在未來一至兩個月內將單位經濟效益（UE）的虧損減半，相信虧損金額已見頂。大摩估算，阿里2026財年首季在QC的投資約為110億元，預期第二財季虧損將進一步擴大至350億元，主因夏季為投資高峰期。該行將全年QC投資預測由500億元上調至800億元，並認為阿里將逐步拓展至非餐飲品類以改善UE。大摩預計，第二財季電商EBITA（息稅折舊攤銷前利潤）按年下降73%至118億元，整體EBITA則下跌71%至116億元。

鑑於QC投資增加，大摩下調阿里2026及2027財年經調整淨利潤預測，分別降11%及7%。該行稱，將持續關注QC訂單量、UE改善及與核心業務的協同效益，以評估投資回報率。但大摩仍看好阿里作為承接AI需求增長的主要雲服務供應商（CSP），重申分部加總（SOTP）估值200美元，並將目標價上調至165美元（折合港股為161港元），對應2028財年約15倍市盈率。

另市場傳出阿里雲為滿足自身需求，追加採購15萬片寒武紀「思元370」晶片。但阿里雲向內媒稱，公司確實推行「一雲多芯」，但否認傳言中向寒武紀採購15萬片GPU的消息。

相關字詞﹕AI晶片 騎手 市佔率 目標價 阿里巴巴

