IWG：共享工作空間需求仍大 全自助形式增靈活度

禮頓中心共享工作間逾7600呎

屬國際共享工作空間營運商之一的IWG（International Workplace Group），目前於全球120個國家或地區，共設4000個據點；張知予坦言，雖然本港經濟復常，但前景仍未完全明朗，很多企業都採取審慎樂觀態度，​靈活辦公空間正可滿足需要。他透露，集團早前開設新品牌Open Office，屬自助式工作空間品牌，過去只在日本營運，目前在本港已有兩個據點，分別位於灣仔告士打道60號，以及數月前開始運作的銅鑼灣禮頓中心。

此品牌以全自助形式運作，不設客戶接待等服務，僅提供靈活工作空間、會議室等，希望切合追求成本效益的用戶。張表示，禮頓中心據點面積逾7600方呎，共設26個房間，備有一人房間（近30方呎），至可容納20人的逾500方呎房間，今年4月起投入營運，出租率理想。

物色其他空間開拓新據點

被問及陸續有大企業取消居家工作，會否影響共享工作空間的需求，張知予回應指出，新冠疫情過後，企業追求靈活度，混合工作模式更有助提升生產力；另外，有企業趁經濟重拾正軌，部署拓展業務，個別企業聘請新員工專門研究發展，獨立於現有企業部門，而共享工作空間是他們的不二之選。他透露，有見共享工作空間的需求仍強勁，集團正積極物色其他合適空間，開設新據點。