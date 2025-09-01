明報新聞網
ONE CENTRAL PLACE首推租出95% 信和：個別呎租110元 擬短期加推

【明報專訊】在內地生、專才持續來港帶動下，私宅租務市况理想；信和與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，於7月正式「轉賣為租」，首推29伙於1個多月內，租出率達95%，部分向海景單位實用呎租更高見110元，信和計劃短期內加推單位應市，不排除調升3房海景戶呎租。

蔡碧林：租客來自歐美內地本地

ONE CENTRAL PLACE原計劃出售；信和集團資產管理董事蔡碧林接受訪問時指出，港府推出多項人才入境計劃，吸引大量人才及其家屬來港，帶動對香港物業的住房需求，而ONE CENTRAL PLACE提供高端租賃選擇，集團看好項目之租務表現，年初決定把物業轉賣為租。

1房戶月租3.7萬元起

蔡指出，ONE CENTRAL PLACE自7月下旬公布首推29伙招租，至今租出約95%；相關單位屬1房至3房，實用面積394至992方呎，當中1房戶約佔半數，月租約3.7萬元起、平均實用呎租約100元，部分向海景兩房、三房戶，實用呎租高見110元。她補充，由於項目鄰近中環核心商業區，租客來自歐美、內地及本地，亦涵蓋金融業人士、商人、專業人士，甚至有數伙租予碩士生。

由於大部分推出之單位已經租出，她透露，稍後將加推單位應市，雖然整體意向呎租基本維持現水平，但3房向海景單位較受歡迎，不排除提升此類單位之意向呎租。

信和住宅現時出租率逾九成

事實上，今年住宅租務市况理想，蔡碧林表示，集團目前約有60個項目收租，包括屯門黃金海岸、北角半山寶馬山花園、赤柱灘道豪宅Three Bays等，目前整體平均出租率達97%，租金水平亦較去年回升。

據差估署早前公布，本港住宅租金已連升8個月，蔡認為，近來金融市場活躍，加上境外專才、優才來港持續增加，支持出租式住宅的租金，集團對後市看法正面。至於非住宅物業，她透露，集團旗下辦公室整體出租率亦較去年同期好轉，相信是受惠於上市公司來港、股市向上，以及內地科研公司來港發展等正面因素，租金水平則表現平穩。

明報記者 林尚民

