泰峯首錄二手成交 一房賣512萬蝕一成

香港置業首席聯席董事謝啟源表示，荔枝角西九四小龍之一的泓景臺，新錄第6座高層E室易手，實用面積516方呎，屬兩房間隔，原業主以790萬元放售約3個月，經議價後減35萬元或4%，以755萬元成交、實呎14,632元，買家為首置客；原業主2005年以295萬元一手購入，帳面獲利460萬元，單位期內升值約1.6倍。

中原高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣樂悠居高層02室，屬實用面積435方呎兩房戶，原業主叫價600萬元，議價後減25萬元或4%，以575萬元易手、實呎13,218元，買家為同區分支家庭；原業主2014年底以205萬元購入，帳面賺370萬元或1.8倍。

十大屋苑8月159宗成交 跌兩成

8月最後一個周末（8月30及31日），據中原統計，十大指標屋苑錄得7宗成交，按周減1宗或12.5%，6個屋苑錄得零成交，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園和東涌映灣園；成交集中於新界，當中天水圍嘉湖山莊錄得4宗成交，為十大屋苑中最多。總結8月十大屋苑共錄得159宗成交，較7月減少41宗或20.5%。