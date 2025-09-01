7市區新盤料本月互撼 涉2607伙

恒地壹沐1期主打一兩房

擬本月登場的主要全新盤中，規模最大為恒地（0012）旗下、分兩期發展的土瓜灣舊契項目壹沐，單位總數約800伙；恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐第1期預計關鍵日期為2027年5月，樓花期約20個月，提供401伙，實用面積約230至832方呎，主打一房、兩房戶，另設3房、4房特色戶，其中特色戶擬招標發售。

天璽‧天2期擬先推4房招標

至於去年開售、紅盤高開的新地（0016）啟德天璽‧天已屆現樓，涉584伙的天璽‧天2期，預計稍後將上載樓書和正式推售。新地副董事總經理雷霆已預告，天璽‧天2期的4房大戶將率先推出招標，新地已向傳媒介紹第1座45樓A、B室的圖則，屬4房雙套連工作間及私人升降機大堂設計，實用面積達2240及1810方呎。

港島方面，會德豐地產旗下灣仔春園街SPRING GARDEN，市場定位為精品豪宅，提供88伙，亦擬本月以現樓形式推出；項目主打一、兩房戶型，實用面積約278至398方呎、另設特色戶，屋苑設計注入英倫元素。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目已獲批入伙紙，由於項目鄰近金鐘、中環商業區，料吸引不少專才及投資客。

另一蓄勢待發的港島全新樓盤，為嘉華（0173）旗下樓花期約14個月的天后嘉居‧天后，早前已上載樓書。嘉華營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，嘉居‧天后提供74伙，標準單位包括46伙兩房戶、23伙三房戶，另設5伙特色戶；標準單位實用面積約361至477方呎，特色戶實用面積約324至986方呎。