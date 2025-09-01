明報新聞網
經濟

香港地產

一手連續7月破千宗 今年累售1.3萬伙 8月新盤成交逾2000宗 信置兩盤銷情標青

【明報專訊】暑假完結，綜合一手銷售網及市場資訊，8月一手私宅成交共錄約2035宗，除與7月錄約2040宗相若外，更屬新盤市場自2月以來連續7個月，每月均錄得逾千宗成交（見圖）；其中信置（0083）牽頭的兩個鐵路盤：將軍澳日出康城凱柏峰系列及錦田柏瓏系列，8月共售約520伙，佔同期大市總體成交量約26%。總括今年首8個月，整體一手成交錄逾1.33萬宗，較去年同期錄約1.04萬宗，按年升28%；業界分析指出，今年全年新盤交投有望達1.9萬宗，創2013年一手新例實施後新高。

明報記者 林可為

剛過去的8月，新盤交投活躍，全月錄約2035宗成交，當中信置牽頭、已屆現樓的日出康城凱柏峰及錦田柏瓏系列，期內共售約520伙，估計吸金約35億元，銷情理想。事實上，今年2月至8月更屬連續7個月、新盤市場每月皆錄逾千宗成交，而對上一次連續7個月錄逾千宗一手成交，為2021年5月至11月，當時正值疫情期間，惟卻屬本港樓價高峰期。

分析：全年一手料1.9萬宗 新例後新高

今年首8個月，整體一手成交累錄約13,365宗，按年升28%，更達去年全年整體一手成交約15,830宗的84%。美聯分析師岑頌謙估計，今年全年新盤交投料達1.9萬宗，有望挑戰2013年一手銷售條例後的新高；之前最高紀錄於2019年錄得，當年總體一手成交錄約1.86萬宗。

會德豐今年累售逾千伙 套130億

同時，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團今年1月至8月，本港住宅銷售量達1007伙、吸金總額近130億元（連合作項目）；其中將軍澳日出康城SEASONS系列，今年至今累售323伙、套現逾19.9億元。

海德園折實均呎1.73萬加推60伙

新盤銷售方面，太古地產（1972）牽頭、樓花期約1年的柴灣海德園1期，以折實均呎17,296元加推2號價單、涉60伙一房至三房戶，實用面積418至899方呎，維持最高15%直減折扣，折實價683.7萬至2020.8萬元、折實呎價1.56萬至2.24萬元，料日內上載銷售安排。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，海德園加推之單位，景觀、戶型及面積選擇皆多元化，可滿足各類買家。

另一港島焦點新盤，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸滶晨系列，昨新一輪發售76伙實用面積448至591方呎兩房戶，折實價1014萬元起，整批折實均呎2.35萬元；據悉售約13伙，其中第2座30樓A室，實用面積588方呎，成交價1416.8萬元、實呎2.4萬元。滶晨系列5月開售至今累沽574伙，套現總額高逾99億元。

華懋旗下西半山大學閣，招標售出第2座3樓B室，實用面積1584方呎3房戶，成交價6480萬元、實呎4.09萬元。

