德勤稱市場乏新資金融資 陷困中小地產商需自救

仲量聯行香港主席曾煥平稱，香港寫字樓及零售店舖租價近年齊跌，已抵押按揭的地產商已不能再額外融資，他料寫字樓以至高端商舖今年租值還要跌價5%至10%，估計明年情况也好不了多少。加上面對高息、供應增加等因素夾雜，勢令估值及租值不斷尋底，他預期，已抵押物業借貸的地產商續要填補貸款價值比的價差，又明言「銀行的商業地產債務變壞帳速度加快，令銀行擔心，因此不再授出貸款」。

即使近期觀察到香港商業地產成交增加，但曾煥平強調這只反映此前成交個案基數低而已，且由用家承接居多，投資者幾乎絕迹，多數原業主還款後未能取回分文。他認為在香港銀行存貸比率處於全球最安全的情况下，政府宜考慮在承擔風險下，推動銀行考慮向市場放款，令買方取得融資入市承接受壓資產，促進市場「新陳代謝」，才有望令商業地產擺脫租價持續尋底的惡性循環。

何國樑預期，現市况下恐續有中小型地產商出事，又指難以肯定這個局面維時多長，亦有可能出現出售全數資產也未能清還債務個案。銀行在考慮到接收物業後未必能脫手，因此偏向合作並由地產商自行出售資產。他認為中小型地產商可用招數不多，可做的唯有出售資產、主動和銀行溝通。「很多時（地產商）都知道需處理（問題），但礙於面子，或未試過極端情况，要時間去沉澱及認識形勢。」