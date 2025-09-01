OSL：收購有初步成績 留意攻星洲拉美機會

「現時全世界關於加密貨幣、穩定幣的法規愈來愈完善，所以我們看見近幾年有一個很好的投資機會，將OSL由一家香港公司變成一間全球公司，（目前收購進展）其實已經有初步成績、於許多國家營運。如果不投資，錯過這個窗口期，我們就會錯失一次黃金機會。」黃冠文說。

對於近期收購行動，黃續指集團從事虛產相關的支付業務，涉及不同國家或地區之間匯款，若只有一個地方有牌照的話，可發揮的空間有限，因而需要於不同地方均有牌照。

擬取必要牌照後發行穩定幣

自去年11月起至今，計及OSL已公布的收購項目、公司已斥資6.6億元，部分交易以股份作支付，收購於不同國家或地區擁有虛產相關牌照的公司，包括意大利虛擬貨幣服務提供商Saintpay。黃冠文稱，收購Saintpay後OSL將其重新品牌定位，並於5月份推出產品「OSL Pay」，「OSL Pay」為向機構提供將法幣兌換穩定幣、或其他加密貨幣的服務，其已佔OSL上半年集團總收入1.95億元的29%，他表示OSL未來將繼續擴展其歐洲支付的業務。

OSL於8月7日完成先舊後新配股、集資23.55億元，OSL表示當中11.68億元擬用於戰略性收購。被問到未來是否需要進行再融資去收購時，黃冠文稱，要視乎收購交易的規模，但目前為止沒有計劃。另OSL提到，其中2.74億元擬用於穩定幣發行，集團擬在取得「主要司法管轄區」的必要牌照後，發行自己的穩定幣、賺取利息收入。