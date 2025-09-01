商湯料延續上半年減虧速度

稱很多X創新業務融資順利

商湯去年下半年開啟「1+X」架構調整新戰略，公司在是次季度業績公告中預期，日後現有「X創新業務」（包含市場化進程中的創新業務，包括智能駕駛、家用機械人、智慧醫療等業務）最終會從合併財務報表中剝離（出表）。徐立績後與本地傳媒會面時，對此解釋指X創新業務處於對外融資狀態，等到吸引更多外部投資、估值加速增長時，便是「畢業了」，到時理想情况下商湯對其持股比例可能縮窄至20%左右、從財務上看其虧損及員工數量等數據便不再會出現在整個商湯集團的財務報表上。在此操作下，相關業務吸引到投資並向前發展，以及向商湯集團支付服務費時，對集團整體而言都是在提供正向現金流。

徐立透露，很多X創新業務的融資非常順利，並以其中已出表的兩家圖形處理器（GPU）公司為例，指相關公司的業務概念受捧，加上客戶群質素良好，令兩間公司上半年收入超出預期、相信下半年也會超預期。被問及X業務出表節奏時，他則強調公司不會「一下子（將X創新業務）全出掉」，而是注重和集團本身業務的協同，「我們不是那麽急功近利」。

員工數據方面，商湯截至今年6月底有約3206名僱員，較去年末減14.6%。在X創新業務出表的影響下，徐立預期，到今年末集團僱員人數或減少1000人，若X創新業務盡數從合併財務報表剝離，則總員工規模為1000多人。

此外，商湯近年大力發展生成式AI，原有的視覺AI業務上半年收入則按年少14.8%，徐立表示，相信相關業務於教育等領域應用前景，視覺AI複購率較高，且現時視覺智能體概念延伸下，公司相關業務面臨較大契機，而下半年海外、內地市場均開始出現一些需求。值得留意的是，商湯上半年研發開支按年升12%至21.185億元人民幣。徐立對此解釋稱，見及AI行業機會較多，公司增加了研發投入，但強調公司會一直致力於保持穩健、正向的健康現金流，迄今成效包括回款速度日漸理想等。