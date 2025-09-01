平保：今年擬續增持中國股票 關注AI新基建新能源等行業

明報記者 歐陽偉昉

平保近兩年頻頻增持內銀股，今年科技等增長股跑贏大市，問及平保會否在新增投資提高配置時，盛瑞生上周與本地傳媒會面時稱平保只投銀行股是誤解，因集團長期投資銀行股，原有持倉很多，在適度增配後容易超過整數百分點需作披露，「因為這類股票比較集中，就會感覺到好像我們配了很多，確實增配金額是可觀的」。他指出，集團亦關注人工智能（AI）、新基建、新能源等行業，有不少增長型股票配置，不過相關投資非常分散、行業較多，至於高息股和增長股配置平衡則視乎市場機會。

用險資購房須待政策細節出台

平保險資投資也包括房地產投資，今年6月底佔總投資比例3.3%，以直接持有業權獲得租金、分紅為主，包括商業辦公、物流、長租公寓等。去年內地為穩定樓價，推動地方國企收購商品房庫存用於租賃，至於問及平保會否考慮以險資收購商品房出租，盛指現時尚未有太多政策保障細節，例如如何保證良好出租水平、以合適價格收購等，但有保持關注和研究。

平保上半年新業務價值按年增長約四成跑贏同業，其中銀保渠道按年增1.7倍，佔比按年增14.9個百分點至26.74%。盛瑞生認為銀保還可以保持高速增長，其中動力來自平安銀行以外的銀行銷售網點增加，2022年銀保網點只有1000個，至去年底增到1.2萬個，到今年6月底已到達1.7萬個。同時，集團通過培訓提升銀保渠道專屬代理人質素，產品競爭優勢亦強，單點產能還有提升空間。

料銀保仍可保持高增長

內地近兩年下調保單預定利率，行業需向保證回報較低的分紅保單轉型。內地本月再度下調預定利率，保證回報產品回報從2.5厘降至2厘，盛瑞生指平保有多元化產品，除了財富增值，亦能滿足保障和醫療養老需求，認為該行產品對市場有吸引力，客戶對保險產品仍有旺盛需求。