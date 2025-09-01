內地製造業PMI升至49.4 連續5月收縮

8月份非製造業商務活動指數從7月的50.1上升至50.3，非製造業繼續保持擴張；綜合PMI產出指數從7月的50.2上升至50.5，企業生產經營活動總體擴張有所加快。

生產指數連續4月擴張

8月份生產指數較7月增0.3，報50.8，連續4個月位於50臨界點以上，顯示製造業企業生產活動加快。而新訂單指數報49.5，較7月升0.1，仍處於收縮區間。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時表示，醫藥、計算機通訊電子設備等行業生產指數和新訂單指數均明顯高於製造業總體，產需較快釋放；紡織服裝服飾、木材加工及家具、化學原料及化學製品等行業兩指數均低於臨界點，產需仍顯不足。

統計局：多數製造業企業信心增

非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為50.3及50.5，分別按月升0.2和0.3個百分點，均持續高於臨界點，中國經濟總體產出保持擴張。

趙慶河續指出，8月生產經營活動預期指數上升1.1至53.7，連續兩個月回升，多數製造業企業對未來市場信心增強。其中通用設備、鐵路船舶、航空航天設備等行業更為樂觀，生產經營活動預期指數均位於58以上較高區間。

8月從業人員指數按月下跌0.1至47.9，反映製造業企業用工景氣度小幅回落。從企業規模看，大型企業PMI為50.8，按月升0.5，並連續4個月高於榮枯線，擴張步伐加快；中型企業PMI為48.9，按月下降0.6，景氣水平回落；小型企業PMI為46.6，按月上升0.2。