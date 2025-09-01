比亞迪採軟實力攻日本 靠國民女星拍廣告增名氣

例如比亞迪（1211）自2022年進軍日本這個全球汽車強國市場，且宣傳攻勢浪接浪，去年邀請日本國民級女星長澤雅美拍攝電視廣告。據《日本經濟新聞》報道，去年上半年的「指名搜索指數」中，比亞迪的電視廣告便名列第三，成功提高比亞迪在日本的知名度。

根據比亞迪日本公布的數據，截至今年6月底，累計銷量達5305輛。社長東福寺厚樹在接受媒體訪問時表示，計劃於年底前將門市數量由目前的61間擴至100間，並以每間門市年銷150輛為目標，盡快收支平衡。

理想汽車德美設研發中心

另一邊廂，「造車新勢力」的小鵬汽車（9868）選擇在印尼佈局，並於當地投產首座海外製造基地，而今年7月交付首輛本地化生產的7座MPV「小鵬X9」予印尼買家。理想汽車（2015）則將2025年至2027年定義為海外拓展的第二階段，計劃逐步推出增程式與純電動車型；2027年起，更將重點放在L4級自動駕駛產品上。理想已在德國和美國設立研發中心，並着手搭建海外銷售及售後服務體系，鎖定中東、中亞及歐洲等潛力市場。

不過，並非所有中國車企都走相同的路線。吉利汽車（0175）董事長李書福在今年6月的論壇上直言，全球汽車產業正面臨嚴重的產能過剩問題，吉利因此決定不再新建生產工廠或擴充現有產能，而是透過資源重組與現有熟練的技術工人，提高行業整體產能利用率。

[中國汽車業專題]