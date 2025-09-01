明報新聞網
經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

預期壽命增 注意身心健康享晚年

【明報專訊】許多人希望長命百歲，但是若退休後因體弱需經常臥在牀上，長壽也未必是好事，現代人愈來愈明白這個道理，故再非單純希望長壽，而是能夠延長健康壽命（healthspan）。有調查顯示，香港人的平均預期壽命穩步增長，男性升至84.2歲，女性升至88.6歲，因此宜盡早規劃退休生活，除了財務策劃外，還應從日常生活入手，例如定期身體檢查、注意飲食及多做運動，以達到身心健康的退休生活。

明報記者 袁國守

香港精算學會（ASHK）上周發布《香港人壽保險受保人死亡率報告2022》（HKA22），是該會為業界發布的第五份香港人壽保險受保人死亡率報告。該研究為期8年，涵蓋2014年至2021年間，中點為2017年底；數據來自13家保險公司，根據截至2021年底的有效保單數量，研究數據佔市場份額的94%。該項研究分析香港受保人的死亡率數據，以了解當前的健康趨勢。研究收集了超過6000萬年的「暴露人年」（exposure years）和10.5萬宗理賠個案，與上一項研究HKA18（受保人死亡率報告2018）相比，「暴露人年」增加25%，索賠數據增加了38%。所說的「暴露人年」，根據Google AI概覽解釋，是一種計算發病率的單位，它將觀察人數與每人暴露於特定病因的時間相結合，表示在研究期間，所有參與者暴露於研究因素的總時間；例如，5個人各研究1年，則總暴露人年為5人年。

男性預期壽命短於女性逾4年

該研究確定了幾個值得關注的關鍵健康趨勢，其一顯示，香港的平均預期壽命穩步增長，對比1993年受保人死亡率報告，男性由80.2歲上升至84.2歲，女性由85.0歲上升至88.6歲，這種持續超過4年的性別差距，突顯採取針對性的保健措施以解決導致男性死亡的因素的必要性。香港精算學會呼籲進行全面研究，以找出導致男性預期壽命短於女性的根本原因（例如生物和遺傳優勢、早期死亡率差異、冒險和行為因素）。該會表示，了解這些因素對於制定針對性的策略，以促進男性長壽和整體福祉相當重要，雖然香港女性的壽命普遍較長，但隨着年齡增長，她們往往需要面對經濟、心理健康和殘疾相關的挑戰。

癌症為頭號殺手 佔死亡人數45%

因此，該會強調強化政策的必要性，不僅要延長壽命，還要延長健康壽命（healthspan），尤其是女性。通過關注特定性別的需求，ASHK倡導為人口老齡化提供更具包容性和支援性的環境，包括開發更多「銀髮」產品和服務，以滿足男性和女性不同的健康和經濟需求，幫助他們在步入老年時獨立而有尊嚴地生活，而不會成為家庭或社會的負擔。另外，研究顯示，癌症是頭號殺手，佔死亡人數44.8%；25歲以下的男性組別中，死於癌症的比例大幅增加，由2001年受保人死亡率報告的15%增至20%，而女性則由15%增至23%。因此，該會提倡應繼續在高風險族群中積極推廣大腸癌、子宮頸癌和乳癌篩查計劃，同時開展HPV和乙型肝炎等疫苗接種工作，以預防子宮頸癌和肝癌。

建議推廣篩查計劃疫苗接種

此外，對基於生活方式的預防（例如戒煙、健康飲食、體能鍛煉、適量飲酒及防曬）的公共教育活動進行持續評估，將有助於確保這些活動的持續相關性和有效性。而25歲以下族群中癌症（如白血病、腦腫瘤和淋巴瘤）死亡人數的普遍上升，亦證明為高風險青少年制定針對性資助政策的需要，包括針對家庭和基礎醫療提供者對徵狀（例如發燒、嚴重和持續性頭痛、骨痛和體重減輕）意識增強的宣傳活動。

男性心血管病死亡率高於女性

研究又顯示，心血管疾病佔香港死亡人數12.8%，45歲以上男性死亡人數中有16%是由心血管疾病引起，高於女性的10%，突顯針對不同性別的健康運動的重要。ASHK指出，這些數據顯示開展促進心臟健康的公共衛生運動的需要，包括血壓篩查、飲食教育、生活方式干預和運動鍛煉計劃，同時增加對心血管護理機構的資金投放，以管理老年人（尤其是男性）的慢性疾病需要。簡言之，若想安享晚年，除要有足夠積蓄，還不應忽略身體和心理上的準備，定期身體檢查、多做運動及注意飲食，是達到理想退休生活的不二之法。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

海怡4房呎售逾1.5萬