海怡4房呎售逾1.5萬

美聯分行聯席區域經理林潤強指出，海怡半島新近成交為第9座中層E室，實用面積739方呎4房1套間隔，以1122萬元成交、實呎1.51萬元；單位對上4層之E室，於去年7月以1080萬元易手，是次成交單位之層數雖然略低，但做價比去年同類上升約42萬元或4%；原業主1999年以490萬元購入，帳面賺632萬元或1.3倍。林續稱，利率有機會在下半年再回落，料樓價將平穩窄幅向上。

陸毅強1.25億沽禮頓山相連戶 帳賺逾倍

至於市場其他矚目成交，連鎖健身中心舒適堡去年9月結業後，該公司老闆陸毅強沽出多項物業，新近售出跑馬地禮頓山相連戶；資料顯示，禮頓山6座高層A、B室，實用面積共3348方呎，早前以1.25億元售出，較單位2023年11月首度放售時叫價2.9億元，大減1.65億元或57%、實呎3.73萬元；陸毅強等早於2000年以5114.79萬元一手購入，持貨25年，帳面賺逾7385萬元或1.4倍。

愛都大廈4房1.13億易手 呎價3.9萬

值得一提的是，陸氏及相關人士自2023年底起，已接連售出約24個物業，包括銅鑼灣曦巒、禮頓山、紅磡都會軒及大圍雲頂峰等屋苑單位，套現逾3.2億元。

其他豪宅屋苑亦不乏名人入市。資料顯示，中半山愛都大廈3座高層E室，實用面積2888方呎4房雙套間隔，早前連車位以1.13億元售出、實呎3.91萬元，新買家以Essential Champion Limited作登記，公司董事為蔡權安，除是香港稅務學會理事外，亦為「馬化騰基金會」董事之一；原業主於2008年以5050萬元以海外註冊公司名義購入，持貨17年，帳面獲利6250萬元或1.2倍。

曉悅開放式戶257萬沽 屋苑歷來最低

細價屋苑方面，中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣曉悅一伙極低層D室，實用面積193方呎開放式戶，以257.8萬元易手、實呎1.33萬元，料為屋苑歷來最低成交價；原業主2018年以426.8萬元買入，帳面蝕169萬元或約四成，連稅項及使費料實蝕187萬元或44%，料為屋苑歷來最大蝕幅二手成交。

