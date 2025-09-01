堅尼地道33號打造輕奢生活空間

明報記者 甘潔瑩、馬涔之

攝影 廖凱霖

堅尼地道33號由知名建築設計公司巴馬丹拿集團擔任設計，室內設計由著名設計師Norman Chan創立的BTR負責，透過線條、天然木材及石材，營造出低調輕奢的生活空間。項目已屆現樓，總共提供71伙，標準樓層1梯3伙、涵蓋1房至3房戶，實用面積分別為360、663及1033方呎；頂層設有兩個複式特色戶，實用面積1276及1562方呎，各連私人平台。項目自8月中開售以來，累積沽出約50伙。

全盤71伙 物業已屆現樓

今次介紹的20樓SOUTH單位，實用面積1033方呎、3房1套間隔，屬面積最大標準戶型；單位間隔方正，客飯廳呈長形格局，設大幅落地玻璃窗，坐擁跑馬地一帶景致，室內光線充足，空間感倍增。

3房戶擁跑馬地景

主人套房配色以柔和大地色系、木紋地板為主，營造靜謐休憩氛圍。主人浴室鋪設天然石紋瓷磚，設獨立玻璃淋浴間及浴缸，配備德國及意大利衛浴設備，並設懸浮洗手盆及燈帶，提升沐浴體驗；主人套房可享寧靜翠綠山景，適合重視生活質素的家庭。

兩房戶型為EAST單位，實用面積663方呎；客飯廳以長形設計，連接大玻璃窗及轉角玻璃幕牆，室內整體設計以米白、淺木色為主調，營造自然柔和氛圍。

1房單位採開放式廚房

至於同層NORTH單位，實用面積360方呎1房戶型，開放式廚房設計，客飯廳連接約30方呎露台，將自然光線引入室內，提升室內通風和採光度，可遠眺灣仔都會景致。上述單位以米白及淺木紋為主調，營造簡約優雅的居家氛圍，樓層高度約3.15米，空間感充裕；廚房配備德國品牌嵌入式洗衣乾衣機、抽油煙機、電磁爐及蒸焗爐等家電，配套齊全。睡房可容納雙人牀，內籠方正。

堅尼地道33號鄰近皇后大道東一帶，可在灣仔鬧市乘搭港鐵、巴士及小巴等往返各區，亦鄰近合和商場、銅鑼灣一帶多個大型商場。項目設有住客會所，主要設施包括多功能廳、健身室等。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]