王品弟：減息勢成樓市新動力

另外，利率走勢亦成關鍵因素。美國聯儲局主席鮑威爾近日暗示，最快有望在9月開始重啟減息。在香港與美元掛鈎及利率聯動的情况下，減息預期將直接利好樓市，既可減輕供樓負擔，也有助刺激換樓及投資需求。若9月《施政報告》再有利好樓市的措施出台，在雙重的利好因素下，相信能有進一步推動樓市的交投。

除了買賣成交，租務市場同樣穩步向好。7月私人住宅租金指數報196.3點，按月升0.6%，已連升8個月，今內累計升幅約2%。由於第三季一向是傳統租務旺季，新學年帶動學生與專才需求，推動租賃市場，預期租金短期內仍會向上。

今年一手市場表現突出，根據一手住宅物業銷售資訊網及市場數據，截至8月25日，本年一手成交錄12,905宗，較去年同期升約26.5%。發展商積極推盤，並以具競爭力的定價策略吸引市場關注，成功吸引一批實力買家及換樓客入市。

二手市場同樣表現穩健，根據土地註冊處數據，今年至8月26日已錄得 28,818宗二手住宅註冊，按年升約6.1%。部分二手業主願意以貼近市價的水平議價，促成交易，支持二手市場穩步發展。

隨着私人住宅售價指數「四連升」，象徵樓市轉勢，加上一手、二手市場回穩及租務活躍，樓市正逐步重返健康軌道。預計全年樓價有望錄得升幅，表現優於年初預期。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]