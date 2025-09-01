布少明：租買齊增長 樓市穩步揚

一手市場大收旺場，連帶樓價亦見回穩迹象。差餉物業估價署日前最新公布，7月樓價指數連升4個月，按月升約0.4%，累升約1.1%。至於美聯樓價指數走勢大致同步，由跌轉升，8月25日報129.09點，較7月升約0.24%，本年迄今升約0.75%。

受惠樓價企穩，近日用家及投資者積極於二手市場尋盤，綜合美聯分行資料顯示，全港35個大型屋苑於8月18日至8月24日的一周，共錄82宗成交，較前一周的54宗按周回升約51.9%，並創6周新高。

此外，差估署7月私人住宅租金指數按月升約0.56%，連升8個月，今年首7個月累升約2%；同期美聯租金走勢圖7月以實用面積計算私人住宅平均呎租報約38.55元，按月升約0.65%，連升6個月至歷史新高。期內租金累升2.34%，是自2021年後首現「租價齊升」的情况，反映租務需求旺盛。

目前香港樓市在經濟復蘇、股市向好及政策預期等多重利好因素下，正出現新一輪穩步增長。同時，一手市場強勁表現帶動樓價企穩，二手市場交投同步回暖，租金市場更創歷史新高，顯示市場信心回升。展望未來，隨着《施政報告》即將公布及減息的憧憬，估計香港樓市恢復升勢可期。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]