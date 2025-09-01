廖偉強：樓市淡友須認清現實

首先，利率已高位回落，供樓及做生意的還款壓力逐步減輕。觀乎近期美國聯儲局主席近期的言論，第三及四季減息已是勢在必行；市場普遍預期，息口向下將會是今年底至明年的主旋律。另一方面，近期樓市成交及樓價數據，都反映出樓市正在轉勢。

目前，樓市正處於谷底上望的時刻，「今天的平貨會是明天的貴貨」這句話已經可以有另一種演繹，就是：「今天仍可以平價買到的物業，明天未必再有這樣的機會。」換言之，有意置業的人，不論是用家或投資者，都要把握時機。

或許有些淡友會堅持己見，認為購買力持續流入新盤市場，二手樓要「爭客」，樓價必會一浪低於一浪。但根據土地註冊處的數字，今年1至7月，市場錄得11,199宗一手成交，而二手成交錄得約23,514宗，一手成交的佔比進一步追近，反映有更多客源流入一手市場；但以二手成交為主要考量的樓價指數，期內沒有出現明顯跌幅，換言之，大部分二手業主都沒有貿然劈價，與發展商的新盤「硬撼」。

事實上，現時市場各項消息都是較利好樓市，加上供樓利息已回落，二手業主現時供樓壓力，相對前兩年大為減輕；所以，除非個別業主有財政壓力，或是看準「低賣低買」的換樓機會，否則無必要鬥低價趕出貨。

數據從來不騙人，問題只是人們是否願意去認清樓價已經回穩的現實。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]