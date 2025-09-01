陳永傑：9月兩大樓市強心針

港元與美元掛鈎，香港利率要跟住美國走，美國加息時，拆息（HIBOR）和最優惠利率（P）同步向上，按揭供款即時飈升，投資氣氛自然降溫；反過來，如果進入減息周期，港息中長期有望下行，不僅供樓負擔減輕，定存吸引力也會下降，資金自然流回樓市，投資需求升溫。

回顧上一次減息在2024年12月，美國減0.25厘，本港銀行跟減0.125厘，樓市即時打了一劑強心針。今年以來，發展商已售出逾1.3萬個單位，達去年全年銷量的八成以上，更超越2022年的9200宗及2023年的10,800宗。發展商將趁好消息加快推盤去庫存，2025年全年一手成交宗數有望突破20,000宗，創2019年後的6年新高。

8月一手市場錄得約1,700宗成交，連續7個月保持「月月千宗」的佳績，這波熱潮自2021年後從未見過。若美國真的減息，9月成交有望衝上2500宗。

不過，現實也要面對，近期拆息急升，1個月拆息從5月不足0.6厘飈到超過2.8厘，本地資金成本明顯回升，雖有部分買家卻步，但仍無阻近期新盤旺勢。美聯儲局將於下月議息（9月18日），市場預計將減息0.25厘，香港或跟減，但幅度未必一樣。整體而言，美國減息仍能帶來情緒支持，增強買家入市信心，尤其近年租金急升，一些面積不足200方呎開放式單位，月租動輒2萬元，不少租客被嚇怕，加上覺得已差不多見頂，趁低息晉身業主行列。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]