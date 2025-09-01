袁國守：阿里大談AI獲市場受落 今料帶動港股升

【明報專訊】A股氣勢如虹，滬綜指上周二（26日）再創10年新高，一度衝上3888點，過去1個月累漲近7%，跑贏全球主要股市。反觀，過去3年累積可觀升幅的美股，上升動力明顯減弱，而同時受到美股和A股影響的港股，可說「左右做人難」，又或者解釋了何以恒指尚未能擺脫於24,500至25,700點區間上落。在8月最後一個交易，恒指收報25,077點，升78點，全周則累跌261點或1.03%；全個8月份計，累升304點或1.2%，連升4個月。技術上，恒指仍處於上升通道，於50天線（24,781點）有不俗支持。
展望9月，市場憧憬聯儲局月內減息，加上內地抗戰勝利80周年閱兵儀式將於本周三（3日）舉行，在此背景下，相信港股短期走勢穩中偏好，急回的機會不高。
還值得留意的是，本港業績高峰期過去，內地電商龍頭阿里巴巴（9988）亦已公布季度業績，儘管次季少賺18%，但管理層在財報電話會上集中講AI如何帶動公司長遠發展，市場甚為受落，在美國上市的BABA升近13%，料本港上市的阿里今朝開市勢高開，並帶動港股上揚，上周五恒指夜期先升296點，收報25,319點，高水241點。
明報經濟投資理財副採訪主任
[袁國守 主編的話]
