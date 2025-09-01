袁國守：阿里大談AI獲市場受落 今料帶動港股升

展望9月，市場憧憬聯儲局月內減息，加上內地抗戰勝利80周年閱兵儀式將於本周三（3日）舉行，在此背景下，相信港股短期走勢穩中偏好，急回的機會不高。

還值得留意的是，本港業績高峰期過去，內地電商龍頭阿里巴巴（9988）亦已公布季度業績，儘管次季少賺18%，但管理層在財報電話會上集中講AI如何帶動公司長遠發展，市場甚為受落，在美國上市的BABA升近13%，料本港上市的阿里今朝開市勢高開，並帶動港股上揚，上周五恒指夜期先升296點，收報25,319點，高水241點。

明報經濟投資理財副採訪主任

[袁國守 主編的話]