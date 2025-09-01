陳正犖：美元料受壓 人民幣或再挑戰高位

離岸人幣或逐步逼近7.09阻力位

離岸人民幣兌美元升至9個月的高位，成為近期美元偏軟的主要受惠者，目前升穿7.15兌一美元，或將引發離岸人民幣新一輪走強。鑑於隱含波動率僅僅高於其一年區間的低位，離岸人民幣仍有進一步上漲的空間，或逐步逼近7.09兌一美元的阻力位。

日本央行委員中川順子（Junko Nakagawa）重申，如果條件許可，將繼續調高基準利率，隨着企業行為轉向提高薪資和物價，勞動市場偏緊將推高通脹。貨幣市場預計日本央行10月底前加息概率為45%。

然而，8月東京消費者通脹率按年升幅從2.9%降至2.6%，7月零售額和工業產值的萎縮幅度都超預期，或限制日圓的反彈幅度，美元兌日圓短期支持位留意145.9。

渣打香港財富方案投資策略主管

[陳正犖 匯市前瞻]