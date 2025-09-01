《幫你格價》：登記出糧戶口或獲逾千元回贈

明報記者 劉敬華

一般而言，月月出糧的打工仔只要事先於提供出糧戶口服務優惠的銀行進行登記，再通知僱主更改自動轉帳出糧戶口至該銀行，便可獲現金回贈或信用卡免找數簽帳額優惠，個別銀行的現金回贈優惠可逾千元，但要留意此類針對出糧戶口服務的現金回贈設薪金要求，並需持續使用出糧服務，方可獲得優惠，轉換支薪銀行前宜先了解相關優惠條款。

以匯豐出糧迎新優惠為例，回贈的「獎賞錢」可高達1200元，惟要獲得相關優惠，全新自動轉帳出糧客戶需經Reward+登記「自動轉帳出糧客戶專享優惠」，而由登記此推廣的月份至今年12月底期間，至少其中3個月經自動轉帳支薪存入的出糧金額需達1萬元或以上，並且每個出糧月最後一日之總存款結餘，對比今年6月30日之總存款結餘需有淨增長，方可按照每月平均出糧金額，獲取相關的「獎賞錢」回贈，如每月平均出糧金額達8萬元或以上，可獲1200元「獎賞錢」回贈，又如每月平均出糧金額介乎5萬至8萬元以下，則可獲700元「獎賞錢」回贈。

揀支薪銀行應先考慮自身理財需要

是次比較的6間銀行出糧戶口服務優惠，有3家銀行有提供現金/獎賞回贈，當中以匯豐出糧迎新優惠及交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣的薪金要求門檻較低，每月平均出糧金額的最低要求均為1萬元，但要獲取較高回贈，則要視乎客戶的每月出糧金額，又或是否該銀行的指定級別理財戶口客戶。以交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣為例，該行合資格客戶於即日起至今年9月30日期間經分行或網上銀行成功登記「S2出糧戶」服務，並於指定出糧期內連續3個月錄得自動轉帳出糧紀錄，每月平均出糧金額介乎1萬至4萬元以下的客戶，可獲300元現金獎賞；而每月平均出糧金額達8萬元或以上的通達私人財富/通達理財客戶，則可獲900元現金獎賞。

不過，轉換支薪銀行應考慮所選銀行是否切合自身理財需要，如是否常用銀行、分行網絡是否便利，又或手機銀行應用程式界面是否方便易用等，切勿只着眼於一次性優惠而轉換銀行。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]