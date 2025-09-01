明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：登記出糧戶口或獲逾千元回贈

【明報專訊】銀行為吸納收入穩定的優質客戶，不時推出出糧戶口服務優惠，最近於個別銀行登記出糧戶口服務，可獲逾千元現金回贈優惠，惟要留意此類現金回贈優惠屬一次性優惠，並需符合特定條款。選擇支薪銀行，還是應以切合自身理財需要為先。

明報記者 劉敬華

一般而言，月月出糧的打工仔只要事先於提供出糧戶口服務優惠的銀行進行登記，再通知僱主更改自動轉帳出糧戶口至該銀行，便可獲現金回贈或信用卡免找數簽帳額優惠，個別銀行的現金回贈優惠可逾千元，但要留意此類針對出糧戶口服務的現金回贈設薪金要求，並需持續使用出糧服務，方可獲得優惠，轉換支薪銀行前宜先了解相關優惠條款。

以匯豐出糧迎新優惠為例，回贈的「獎賞錢」可高達1200元，惟要獲得相關優惠，全新自動轉帳出糧客戶需經Reward+登記「自動轉帳出糧客戶專享優惠」，而由登記此推廣的月份至今年12月底期間，至少其中3個月經自動轉帳支薪存入的出糧金額需達1萬元或以上，並且每個出糧月最後一日之總存款結餘，對比今年6月30日之總存款結餘需有淨增長，方可按照每月平均出糧金額，獲取相關的「獎賞錢」回贈，如每月平均出糧金額達8萬元或以上，可獲1200元「獎賞錢」回贈，又如每月平均出糧金額介乎5萬至8萬元以下，則可獲700元「獎賞錢」回贈。

揀支薪銀行應先考慮自身理財需要

是次比較的6間銀行出糧戶口服務優惠，有3家銀行有提供現金/獎賞回贈，當中以匯豐出糧迎新優惠及交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣的薪金要求門檻較低，每月平均出糧金額的最低要求均為1萬元，但要獲取較高回贈，則要視乎客戶的每月出糧金額，又或是否該銀行的指定級別理財戶口客戶。以交銀香港「S2出糧戶」迎新推廣為例，該行合資格客戶於即日起至今年9月30日期間經分行或網上銀行成功登記「S2出糧戶」服務，並於指定出糧期內連續3個月錄得自動轉帳出糧紀錄，每月平均出糧金額介乎1萬至4萬元以下的客戶，可獲300元現金獎賞；而每月平均出糧金額達8萬元或以上的通達私人財富/通達理財客戶，則可獲900元現金獎賞。

不過，轉換支薪銀行應考慮所選銀行是否切合自身理財需要，如是否常用銀行、分行網絡是否便利，又或手機銀行應用程式界面是否方便易用等，切勿只着眼於一次性優惠而轉換銀行。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價

上 / 下一篇新聞

內地車企擴大出口 佔銷量躍升至兩成 加速外闖 去年逼600萬輛
內地車企擴大出口 佔銷量躍升至兩成 加速外闖 去年逼600萬輛
比亞迪採軟實力攻日本 靠國民女星拍廣告增名氣
比亞迪採軟實力攻日本 靠國民女星拍廣告增名氣
內地製造業PMI升至49.4 連續5月收縮
內地製造業PMI升至49.4 連續5月收縮
眾安在綫4.5億注資ZA Bank母企
眾安在綫4.5億注資ZA Bank母企
M&G英卓David Perrett：中國股市續看好 內銀股優中選優
M&G英卓David Perrett：中國股市續看好 內銀股優中選優
往績回顧：去年9月看好中國股市 恒指一年升近四成
往績回顧：去年9月看好中國股市 恒指一年升近四成
M&G英卓基金重倉騰訊阿里
M&G英卓基金重倉騰訊阿里
旗下亞太股票基金獲獎 選股致勝
旗下亞太股票基金獲獎 選股致勝
18A新股掀炒風 勁方醫藥快招股
18A新股掀炒風 勁方醫藥快招股
平保：今年擬續增持中國股票 關注AI新基建新能源等行業
平保：今年擬續增持中國股票 關注AI新基建新能源等行業
商湯料延續上半年減虧速度
商湯料延續上半年減虧速度
OSL：收購有初步成績 留意攻星洲拉美機會
OSL：收購有初步成績 留意攻星洲拉美機會
德勤稱市場乏新資金融資 陷困中小地產商需自救
德勤稱市場乏新資金融資 陷困中小地產商需自救
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：內地業務亮麗 友邦call 28738
金子：內地業務亮麗 友邦call 28738
張兆聰：阿里落後 似成追炒對象
張兆聰：阿里落後 似成追炒對象
張兆聰：黃金整固多月 或再展升浪
張兆聰：黃金整固多月 或再展升浪
伍禮賢：雅迪憧憬海外業務成新增長點
伍禮賢：雅迪憧憬海外業務成新增長點
涂國彬：鮑威爾發言反應微 特朗普干預影響大
涂國彬：鮑威爾發言反應微 特朗普干預影響大
投資者及理財教育委員會：上市公司建議交易存兩大風險
投資者及理財教育委員會：上市公司建議交易存兩大風險
袁國守：A股牛市料未完 內險券商有得諗
袁國守：A股牛市料未完 內險券商有得諗
簡慧敏：「醫健通」是醫療體制改革創新的核心工具
簡慧敏：「醫健通」是醫療體制改革創新的核心工具
葉創成：重汽收入盈利派息升 惟現金流跌
葉創成：重汽收入盈利派息升 惟現金流跌
陳正犖：美元料受壓 人民幣或再挑戰高位
陳正犖：美元料受壓 人民幣或再挑戰高位
許健生：香港人的「電腦節」
許健生：香港人的「電腦節」
袁國守：阿里大談AI獲市場受落 今料帶動港股升
袁國守：阿里大談AI獲市場受落 今料帶動港股升
林少陽：港股今年料領先全球資本市場
林少陽：港股今年料領先全球資本市場
技術取勝：農行處50周線之上
技術取勝：農行處50周線之上
李聲揚：中銀上半年業績史上最強
李聲揚：中銀上半年業績史上最強
蔡金強：阿里美團京東 不對稱的戰爭
蔡金強：阿里美團京東 不對稱的戰爭
艾雲豪：比電影更劇力萬鈞的對賭
艾雲豪：比電影更劇力萬鈞的對賭
劉思明：港股「四年一遇」 憧憬連升5月
劉思明：港股「四年一遇」 憧憬連升5月
瑞銀認股證：博低位反彈 美團牛56384
瑞銀認股證：博低位反彈 美團牛56384
摩根大通亞洲：憧憬美匯走弱 美日沽10689
摩根大通亞洲：憧憬美匯走弱 美日沽10689
周顯：3間符轉板條件GEM股
周顯：3間符轉板條件GEM股
王弼：倘市場恐慌下能做正確決定
王弼：倘市場恐慌下能做正確決定
曾淵滄：中移動逆轉勝三部曲
曾淵滄：中移動逆轉勝三部曲
湯文亮：「太子換狸貓」免飲貴酒
湯文亮：「太子換狸貓」免飲貴酒
陳永傑：9月兩大樓市強心針
陳永傑：9月兩大樓市強心針
廖偉強：樓市淡友須認清現實
廖偉強：樓市淡友須認清現實
布少明：租買齊增長 樓市穩步揚
布少明：租買齊增長 樓市穩步揚
王品弟：減息勢成樓市新動力
王品弟：減息勢成樓市新動力
一手連續7月破千宗 今年累售1.3萬伙 8月新盤成交逾2000宗 信置兩盤銷情標青
一手連續7月破千宗 今年累售1.3萬伙 8月新盤成交逾2000宗 信置兩盤銷情標青
7市區新盤料本月互撼 涉2607伙
7市區新盤料本月互撼 涉2607伙
泰峯首錄二手成交 一房賣512萬蝕一成
泰峯首錄二手成交 一房賣512萬蝕一成
ONE CENTRAL PLACE首推租出95% 信和：個別呎租110元 擬短期加推
ONE CENTRAL PLACE首推租出95% 信和：個別呎租110元 擬短期加推
IWG：共享工作空間需求仍大 全自助形式增靈活度
IWG：共享工作空間需求仍大 全自助形式增靈活度
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
堅尼地道33號打造輕奢生活空間
海怡4房呎售逾1.5萬
海怡4房呎售逾1.5萬
預期壽命增 注意身心健康享晚年
預期壽命增 注意身心健康享晚年