經濟
簡慧敏 簡言之

投資策略

簡慧敏：「醫健通」是醫療體制改革創新的核心工具

【明報專訊】社會對醫療資訊互通的需求日趨迫切，立法會於7月23日通過的《2025年電子健康紀錄互通系統（修訂）條例》（《條例》），標誌着「醫健通」發展邁向新階段。是次修訂通過優化「醫健通」的資料收集、互通、使用及保障機制，不僅回應了2023年《施政報告》公布的「醫健通+」5年發展計劃，更推動「醫健通」從單一的醫療紀錄互通平台，轉型為綜合醫療資訊基建，為本港醫療體制改革提供關鍵支撐。

建立全面個人電子健康紀錄戶口的重要性

《條例》通過後，市民參與「醫健通」仍屬自願性質。筆者認為，政府可考慮以新生兒登記作為最有效直接的切入點，將加入「醫健通」設為預設選項，父母如不希望子女參與則可選擇退出。此做法能讓兒童自幼建立完整的電子健康紀錄，避免紙本紀錄易遺失、難整合的問題。早年審計報告曾指出學生健康服務電子化進度未如理想，若能從生命早期階段推動電子健康紀錄的普及，將更具成效。

此外，現時私家醫生在電子健康紀錄的提供與取覽存在明顯落差。據政府資料，截至2025年2月底，私家醫生的取覽量佔總額近六成，但上傳至「醫健通」的紀錄卻不足1%。這種現象源於市民對現行「同意機制」了解不深，導致未能鼓勵私家醫生主動上傳資料。是次修訂精簡了同意機制，市民只要給予「參與同意」，任何醫護提供者便可提供資料至其「醫健通」戶口，有助建立更完整的個人健康檔案。期望局方加強公眾教育，以輕鬆易懂的方式如「懶人包」解釋新機制，促進更廣泛參與。

以資料互通與認證機制降醫療成本

為便利市民選擇醫護提供者，筆者建議政府設立類似「Q嘜」的認證機制，按資料成熟度訂立不同等級，讓市民在選擇醫療服務時有所依據。同時可借鑑「慢性疾病共同治理先導計劃」（要求參與者必須已登記「醫健通」才有資格參加）的經驗，考慮由醫護提供者設定「授權取覽才提供服務」的機制，進一步推動資料互通的個性化。

此外，香港的私營醫療費用及醫療保險開支不斷上升。推動醫療數據共享（包括《條例》授權局長指明的重要資料），不僅有助控制費用增長、降低醫療保險成本，也能提升本港醫療體系的整體競爭力。

根據政府數據，本港2022及2023年全年基本消費物價通脹率均為1.7%，同年自願醫保計劃下具代表性的醫療服務平均費用，最高按年升幅卻達9.6%，反映醫療開支壓力遠高於一般通脹水平。推行資料互通及認證機制，長遠可紓緩此一趨勢。

支援市民跨境醫療需求

隨着香港與內地（尤其是大灣區）的醫療互動日益頻繁，跨境醫療資訊互通已成為市民核心需求之一。《條例》賦權電子健康紀錄專員（專員）在信納某「非香港醫護提供者」或「非資訊基建設施」符合其指明規定的情况下，認可其與「醫健通」連接，以支援跨境醫療需求。

同時，《條例》容許政府及任何專員授權的人士（指明人士）將電子健康紀錄所載的可識辨身分資料用於政府授權的醫護計劃，這對支持本地藥械審批制度改革極為重要。我們應藉此契機，配合香港邁向藥械「第一層審批」制度，促進本地藥械創新與研發，讓市民早日受惠於最新科研成果。期待《條例》落實後能真正提升醫療服務質素，為市民帶來更安全、更高效和更優質的醫護服務。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

預期壽命增 注意身心健康享晚年