袁國守：A股牛市料未完 內險券商有得諗

【明報專訊】曾有「恒大國師」之稱、內地著名經濟學者任澤平近日表示，今輪內地牛市將是「十年一遇」，堪稱「史詩級別」，惟年內A股累漲不少，上周更一度顯著回吐，令不少投資者卻步。不過，近日A股創10年新高，內地券商新開戶人數及兩融餘額（即孖展和沽空金額）均急增，加上A股跑輸外圍股市多年，目前估值還算合理，相信今趟升市尚未結束，A股概念股仍有得諗。

上周二（26日）上證綜合指數衝上3888點，再創10年高位，隨後急回，許多散戶開始忐忑，盤算應否繼續持有A股相關股份。的確，A股年內累漲不少，滬綜指升15.1%，滬深300指數升14.3%。然而，A股年初至今表現仍落後於港股，恒指年內累升25%，且過去幾年回報遠遠遜於外圍股市，目前估值也不貴，以滬深300指數計，預測市盈率15.6倍，遠低於美國如標普500指數的27倍，料上升空間猶在。

况且，眾所周知，炒A股，重政策、重氣氛，流動性先行，近日兩融餘額逾10年來首見2萬億元人民幣，內地證券商新增開戶數目亦大幅增長，反映內地股民買賣A股的意欲升溫，所以照理今趟A股牛市不會那麼「短命」在上周便結束。按任澤平的說法，今輪A股牛市主要由三大因素推動：政策持續放鬆、新一輪科技革命及市場流動性充裕，屬於「政策牛、科技牛和水牛疊加的信心牛」。他強調，此輪牛市不簡單是一次（創造）財富機會，更承擔着三大歷史性使命，包括支持新質生產力發展、助力大國博弈及修復居民資產負債表。

倘料A股續升 買A股ETF最直接

匯豐環球研究亦對中國股市前景投「信心一票」，稱同時看好H股和A股，而非單偏好H股，認為需更平衡境內及境外股票。該行報告指出，即使內地股市已經歷一輪上漲，但在估值、企業盈利增長、回報、投資者信心及政策支持等因素下，仍可支持股市繼續有好表現，維持內地股市「增持」評級。

好了，若認定A股可續升，本港散戶最簡單直接的參與方法是買入A股ETF，例如南方A50（2822）、安碩A50（2823）及華夏滬深三百（3188）等。此外，A股升，內險股也得益，因受惠投資收益增加，故向來被視為A股的proxy（替代品），加上內地多項政策有利內險發展，例如早前中國保險業協會發布《保險機構適老服務規範》，加快推動服務標準在保險行業中的落地和應用。

中壽20天線附近可買 中金分段吸

內險板塊中，中壽（2628）上周公布的中期業績「對辦」，上半年新業務價值按年升20.28%至285.46億元人民幣，純利409.31億元人民幣，升6.9%。走勢上，中壽上周從高位回吐，於20天線約23.6元現承接，該水位附近可買一注。另外，A股升、成交增，內地券商股自然水漲船高，行業龍頭中金（3908）為首選，上周五派過成績表，中期純利43.3億元人民幣，按年增94.4%，高於盈喜上限增78%。不過，過去一年中金股價已累升1.5倍，近日亦從高位調整；技術上呈小雙頂，先看能否企穩20天線21.5元，若失守或回落至50天線約20元，故建議分段吸納，並控制注碼。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

