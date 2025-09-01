明報新聞網
18A新股掀炒風 勁方醫藥快招股

【明報專訊】7月底至8月初一連3家生物醫藥18A新股掛牌，首日升幅幾乎均以倍數計，沒有中籤？飛雲，機會來了。或再有18A新股快將招股；從事腫瘤、自體免疫和炎症性疾病領域藥物研發的勁方醫藥（下簡稱「勁方」）上月底通過上市聆訊，意味有機會短期將開展招股。公司其中一種核心產品已在中國獲得商業化批准，而集團近年亦透過與各藥商合作以取得授權收入，令這家18A企業於收入一欄至少不是「一無所有」，但另邊廂，授權協議亦令勁方對核心產品商業化的話語權減少。

撰文 旻晞

勁方早於去年12月便已向港交所遞表，失效後再於今年6月27日遞表，而遞表前兩天，即6月25日獲中國證監會國際司境外發行上市備案通知書，擬發行不超過1.02億股境外上市普通股，至上月25日終於通過港交所上市聆訊。

銀諾首日升兩倍 中慧漲1.6倍

說投資者對18A新股寄望甚高不是空穴來風，事關今年在港掛牌新股，首日最大升幅排行榜當中，首五名都是18A生物醫藥股，包括排首位的銀諾醫藥（2591），升兩倍；排第二的中慧生物（2627），升1.6倍；排行第五的藥捷安康（2617）首日掛牌升幅也達79%。

近期在港掛牌的18A生物醫藥股，其核心產品研發進程大抵至少有一項核心產品進入臨牀III期或準上市甚至已上市的階段，或者對投資者來說是較易掌握。成立於2017年的勁方，專注於腫瘤及自體免疫和炎症疾病領域開發新治療方案。目前旗下已有一條產品管線，包括8款候選藥品，當中5款處於臨牀開發階段，包括兩款核心產品：GH925及GFH375。

核心產品GFH925（又名fulzerasib）在中國以達伯特®的品牌名稱上市，是一款自主發現的小分子選擇性KRAS G12C蛋白抑制劑。於2024年8月，獲得國家藥監局NDA批准作為第一類新藥，用於治療攜帶KRAS G12C突變的NSCLC的二線或後線治療，這是中國首款、全球第三款獲批的選擇性Kirsten大鼠肉瘤（KRAS*） G12C抑制劑；集團保留GFH925在大中華區以外全球範圍內的所有權利，包括研發、製造及商業化權利。GFH925亦於2023年5月獲國家藥監局授予用於治療攜帶KRAS G12C突變的晚期結直腸癌（「CRC」）的三線治療的BTD。勁方預期，明年GFH925將符合國家醫保藥品目錄的談判資格。

截至最後實際可行日期，全球還有另外4種KRAS G12C抑制劑（adagrasib、sotorasib、garsorasib和glecirasib）獲批。其中，截至同日，garsorasib、glecirasib和fulzerasib已於中國獲批商業化。截至最後實際可行日期，全球有20多種候選KRAS G12C抑制劑正在進行臨牀開發。全球KRAS G12C抑制劑藥物市場預計將從去年的4.89億美元快速增長至2033年的34.9億美元，複合年增長率為24.4%。至於另一核心產品GFH375，是一款KRAS G12D的口服生物可利用小分子抑制劑，KRAS G12D是最常見的致癌基因KRAS突變，尚無獲批的治療方案可用。該突變見於多種癌症類型中，包括約35%的胰線癌、12%的結直腸癌和4%的非小細胞肺癌。勁方指出，GFH375可同時作用於「活化」和「失活」狀態下的KRAS G12D。在多種動物模型中，GH375也表現控制腫瘤生長方面的臨牀前抗腫瘤活性。勁方正於中國進行GFH375的I/II期臨牀試驗。截至最後實際可行日期，全球尚無獲批准的KRAS G12D抑制劑藥物；而同日，全球共有16種KRAS G12D抑制劑候選藥物正在進行臨牀開發。

研發開支蠶食毛利 兩年累蝕近12億

不過值得注意是，勁方的核心商品GH925及後商業化與否，可能控制權有其限制，事關近年集團與各大藥廠簽訂授權協議，好處是可獲取授權收益，如2021年9月1日，與信達生物（1801）訂立一項授權與選擇權協議。

根據GFH925授權協議。信達以2200萬美元首付款及不超過5000萬美元的全球開發支持費用，獲得GH925大中華區開發和商業化權益及全球權益選擇權，此外，勁方醫藥有望獲得最高2.4億美元里程碑付款及銷售提成。協議為勁方帶來持續收入，惟基本上把全球GFH925開發及商業化話語權「售」予信達。亦或基於此原因，根據去年兩者簽訂的「GFH925補充協議」，雙方已同意終止GFH925協議項下有關「中國境外」的選擇權，勁方亦已據補充協議向信達支付200萬美元，餘下終止費用1800萬美元將於明年12月前分兩期支付。相當於勁方從信達「購回」中國境外GFH925的開發及商業化權利。勁方亦分別與Verastem、SELLAS簽訂雷同協議，而2022年6月，勁方與默沙東（美：MRK）訂立一項臨牀試驗及供應協議，涉及GFH925/cetuximab聯合療法在歐盟進行Ib/II臨牀試驗的臨牀開發。

業績方面，18A企業「老生常談」的故事便是龐大的研發開支，蠶食了勁方所有毛利，因而持續虧損。過去兩年累計虧損近12億元（人民幣，下同）；經營活動現金淨流出合共4億元。勁方認為按手頭現金、GFH925的商業化預期收入，加上來港上市集資所得，扣除現金消耗率，集團有足夠的營運資金應付125%的成本，包括未來至少一年的研發開支及行政開支。

引入弘暉石藥泰格醫藥百度等

來港上市前，勁方已完成7輪融資（包括天使輪融資），募集總金額達14.21億元，並先後引入弘暉資本、石藥集團（1093）、泰格醫藥（3347）、百度（9888）等等。去年3月完成最後一輪融資，勁方估值達31.24億元。

*KRAS，是細胞生長調控的重要基因，一旦突變會大幅提升癌症機會，全名為Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog（Kirsten 大鼠肉瘤病毒癌基因同源物）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕旻晞 勁方醫藥 新股 新股巡禮

