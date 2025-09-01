旗下亞太股票基金獲獎 選股致勝

在一年前市場普遍看淡之際，Perrett在《Money Monday》第464期（去年9月2日出版）封面故事已明確看好中國股市。在是次專訪中，Perrett被《Money Monday》問及「M&G （Lux）Asian Fund」的致勝之道，例如是這是否與一年前已率先看好中國股市有關。

雖低配印度股市 買中倍升股

Perrett表示，「M&G （Lux）Asian Fund」奉行由下而上（bottom-up）的選股方法，在區內每個股市尋找最佳的投資標的。Perrett舉例說，即使「M&G （Lux）Asian Fund」過去一年低配印度股市，惟十大持股中的印度網上汽車交易平台公司CarTrade Tech（印度：CARTRADE）期內股價卻勁升一倍多（見圖），由此便可見選股的重要。

[封面故事]