M&G英卓基金重倉騰訊阿里

中銀國際證券執行董事白韌在《Money Monday》第482期（1月13日出版）封面故事接受專訪指出，今年內地GDP按年增長料約5%，支持企業盈利向好，故此該行看好恒指後市，當中，由中國私募基金「幻方量化」投資、於2023年創立的AI公司DeepSeek近月成功研發聊天機械人「DeepSeek-V3」應用程式（App），而有機構將「DeepSeek-V3」與ChatGPT比較，認為「DeepSeek-V3」表現更勝一籌，預料此後起之秀未來發展潛力可觀，由此可見中國在AI領域的發展料追近美國，因此白韌當時尤其看好騰訊及阿里等藍籌中國科技龍頭股，至今騰訊及阿里股價分別勁升61.39%及45.35%，對比恒指期內31.54%升幅屬跑贏大市。

事實上，騰訊及阿里亦得到M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett的青睞，截至7月底，由Perrett管理的「M&G China Fund」首兩大持股分別是騰訊及阿里，佔比分別達10.2%及6.1%，同樣由Perrett管理、近日於「Investment Week─Fund Manager of the Year Awards 2025」中在「亞太（日本除外）股票基金」組別取勝的「M&G （Lux）Asian Fund」第二大及第七大持股亦分別是騰訊及阿里，佔比分別達4.4%及2.4%。

騰訊主業競爭力強 電商減價戰影響小

Perrett在專訪中指出，DeepSeek今年以來在全球多個市場均取得成功後，顯示中國在AI領域擁有強大實力，故此市場積極追捧憧憬受惠於AI發展的中國科技股，這亦的確是理想的投資主題，惟與此同時，Perrett認為需要留意的是，不少中國互聯網平台科技股近月正爆發電子商貿減價戰，對於後者來說，即使其受惠於中國AI發展，目前亦未必是最佳投資標的。

騰訊目前主營業務包括網上遊戲、網上廣告、電子支付及雲服務等，均受惠於AI發展，電子商貿業務相對有限，故Perrett認為可以看高一線。

阿里或成電商減價戰贏家 AI業務潛力大

至於阿里，Perrett認為，雖然其電子商貿業務在近月市場的減價戰中面對強大競爭，惟集團已開始重組業務增加效率及以適應新的競爭形勢，可望成為相對贏家。Perrett又強調，看好阿里發展AI業務的潛力；《Money Monday》分析目前阿里資產負債表穩健，這亦有利於繼續在AI領域長期投資。

[封面故事]