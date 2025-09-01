往績回顧：去年9月看好中國股市 恒指一年升近四成

在一年前市場普遍看淡之際，在《Money Monday》第464期（去年9月2日出版）封面故事接受專訪的M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett卻明確看好中國股市。Perrett當時預測，美國聯儲局去年9月中將會開始減息，至今年6月累積減息1厘，料亞太區主要央行也會減息，對當地股市屬正面，中國內地及香港更尤其受惠，故旗下基金當時已超配中國股市，包括看好中資物業代理股、豬肉股及啤酒股。

上述Perrett專訪見報後，美聯儲去年9月18日宣布減息0.5厘，去年11月及12月再分別減息0.25厘，累積減息1厘，今年以來則按息不動，而中國人民銀行亦先後於去年10月及今年5月下調貸款市場報價利率（LPR），由此可見Perrett測中了美國及中國息口走勢的大方向，而減息亦的確如Perrett預測般利好中國股市，恒指上周五收報25,077點，與去年8月底收報的17,989點比較，過去一年勁升7088點或39.4%。基於上述良好往績，Perrett在今期《Money Monday》封面故事再次接受專訪對中國股市的最新分析亦值得重視。

[封面故事]