M&G英卓David Perrett：中國股市續看好 內銀股優中選優

市場憧憬美國本月將減息，港股恒指上周一最多勁升579點，最高報25,918點，屬2021年10月以來高位，惟似乎在2021年7月至10月的密集橫行區26,000點附近已出現阻力（見圖1），上周中期沽壓湧現，即使周五反彈，全周仍下跌261點或1.03%，收報25,077點。影響所及，恒指上月全月只上升304點或1.23%，即使連升4個月，卻屬4個月以來升幅最低（見表1），反映上升動力正在轉弱。

去年8月底恒指收報17,989點，而在去年9月2日出版的《Money Monday》第464期封面故事M&G英卓投資管理亞洲股票投資聯席主管David Perrett在專訪中曾明確看好中國股市（見配稿），至今剛好一年恒指勁升7088點或39.4%，故今期封面故事亦再次專訪Perrett分析最新形勢。

關稅或令通脹升溫 限制聯儲減息空間

Perrett去年9月料美聯儲將於年內減息1厘而看好中國股市，美聯儲本月中又會再議息，由於美聯儲主席鮑威爾在上月下旬的Jackson Hole年會上指當局的貨幣政策現時處於緊縮區域，基本前景和風險平衡的變化可能需要當局調整政策立場（with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance.），似乎為本月中減息開綠燈。

不過，Perrett在是次專訪中表示，他對鮑威爾上述觀點的解讀是──「即使當地就業市場已出現一些疲弱的情况，但目前仍難以準確評估加徵關稅對經濟帶來的影響」，也就是說，即使鮑威爾是次在Jackson Hole年會上透露已轉為對美國就業市場的擔憂多於對通脹的擔憂，但假如未來數月數據反映通脹明顯升溫，料鮑威爾的焦點或又會重返對通脹的擔憂。

事實上，美國總統特朗普近月向多國加徵「對等關稅」後，目前美國關稅的有效稅率已升至近20%，屬數十年來最高，這的確對當地通脹帶來重大不明朗因素，因此Perrett目前對美聯儲的息口走勢亦沒有明確預測。

Perrett表示：「雖然美聯儲可能在年底前減息一至兩次，即減息0.25厘至0.5厘，但投資者也不可視此為理所當然，最終要視乎跟着4個月公布的通脹數據而定。背景是面對如此高稅率的關稅，很多美國公司現時暫採取觀望態度，而我覺得這些公司一段時間後便會嘗試加價。」

內地一年定存息不足1厘 存款料流向股市

雖然美國未必會如去年9月一樣年內減息1厘，但Perrett強調，現仍看好中國股市，原因是隨着過去一年中國人民銀行下調貸款市場報價利率（LPR），亦引領內地商業下調存款利率，故目前大型內銀的一年期人民幣定存利率已不足1厘。事實上，《Money Monday》翻查工行網站數據，其一年期人民幣定存利率只有0.95厘（見表2）。

Perrett分析，在內地人民幣定存利率如此低的情况，其吸引力實在不高，與此同時，由於內地經濟增長料已於去年底觸底，因此不論內地及本港股市過去一年已經好轉，料這會吸引內地存戶進一步將更多現金轉投股市，尤其是高息股，指目前不少本港藍籌股可以提供5厘或以上的股息率，不少本港優質中型工業、食品及酒店股可以提供6厘或以上的股息率，明顯有吸引力。

內銀估值不算貴 惟宏觀環境有挑戰

根據基金報告，截至7月底，由Perrett管理的「M&G China Fund」十大持股包括建行（0939）及招行（3968）兩大藍籌內銀股（見表3）。Perrett分析，內銀股過去兩年股價顯著向好後，過去一個月從高位略為回吐（見圖2），現時整體估值不算貴，惟因應內地目前的宏觀經濟環境，旗下基金其實對比基準指數略為低配內銀股，並強調傾向投資質素最佳的內銀股。

Perrett首先分析，何以目前內地低利率環境並非對內銀股特別有利，而且此情况在大型內銀股尤其明顯：「大型內銀股向來有很多存戶存放於活期存口及往來戶口的存款，其只需要就此向存戶付很低的利息，當利率高企時，大型內銀股把上述存款部分用來支持貸款，便可以賺取高息差，而此賺錢模式在低利率環境中將會大打折扣。另外，目前內地經濟並非十分強勁，因此內銀貸款增長比較緩慢，壞帳率也可能比較高。」

事實上，建行、工行（1398）、中行（3988）及招行等四大藍籌內銀股上周五公布中期業績，只有招行在上半年盈利按年增長0.25%至749.3億元人民幣，建行、工行及中行期內盈利均輕微倒退，跌幅介乎0.85%至1.39%。

招行擁優質零售客 低息利拓財富管理

跟着Perrett以招行為例，說明旗下基金如何在內銀股優中選優：「由於內地低利率環境對內銀股帶來挑戰，因此我們希望投資最強及最佳的內銀股。以招行來說，其零售業務及消費者業務向來表現強勁，而招行一直也就這些優質客戶群拓展財富管理業務，由於目前內地定期存款只有約1厘的回報，招行現時尤其可以向有關存戶銷售互惠基金、債券基金及保險等，這也是招行一直以來所擅長的領域。」

除了Perrett上述對內銀股的精闢分析外，在今期《Money Monday》第19頁「技術取勝」，亦有對農行（1288）、建行、工行、交行（3328）、招行及中行等大型內銀股的技術分析，讀者可以留意。

