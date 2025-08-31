明報新聞網
經濟
薛偉傑 行銷新意思

行銷攻略

薛偉傑：本地研發拉力健身滑輪 鍛煉四肢肩膊腹部肌肉

【明報專訊】有興（香港）有限公司表示，該公司研發了一種設計獨特的拉力競技健身滑輪「颯普拉」（ZypRoller），優點是透過不同的角度（例如水平、向上、傾斜等），玩家可以有效地同時鍛煉四肢、肩膊和腹部的肌肉。

至於形式方面，既可以雙人對練；亦可以固定一端在家中的角落，以單人練習，最小面積要求為「2.5米 x 1.5米」。不過，由於這產品對體力的要求較高，故兒童和少年不宜自行使用，應該在專人指導下才使用。

ZypRoller有3個重量，分別是456克、550克和1030克，重量愈大，阻力愈大，另外再分成標準版和發光版。標準版售價599元，發光版售價799元，主要透過該公司網店（www.zyproller.com）銷售。據悉，該公司有意在香港舉行比賽。

AI體適能練習結合常識遊戲

瑪迪（香港）有限公司（Manna Pacific (HK) Limited）近期將杭州宇視科技（Uniview）的AI智慧校園體育系統引入香港。系統的特點是除單純體適能練習之外，還可以結合常識問答遊戲來增加趣味，例如辨認各國國旗，或中國唐詩的填充題等。此外，該系統也可以支援籃球和足球的控球練習，暫時有5間本地小學採用。

明報記者 薛偉傑

薛偉傑 行銷新意思

相關字詞﹕薛偉傑 行銷新意思

