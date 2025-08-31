明報新聞網
經濟
企業地球村

日30年債孳息率新高 或吸引資金回流致金融動盪

【明報專訊】美國總統特朗普威脅要解僱聯儲局理事庫克，推升美國30年期債息，為日本長債孳息率升勢推波助瀾。本身日本央行正在「縮表」，加上日本政府已債台高築，或使通脹升溫，帶動日本30年期孳息率升至歷史高位。有分析指出，若日本國債孳息率持續上升，吸引借日圓套戥的資金回流，將使部分國家「大收水」，或造成金融動盪。

自特朗普要脅解僱庫克後，美國30年期債券孳息率一度升約5點子至約4.954厘（見圖），推動日本30年期國債孳息率抽升至歷史高位3.215厘。

農林中金資產管理資深基金經理長友龍馬估計，近期日本長債應是人壽保險公司拋售，以便於上半年內將虧損入帳。有基金業界人士指出，投資者在日股獲利，可抵消債券損失。

財務省擬2200億美元還債

日本政府有大批債務須陸續償還，隨着日本國債孳息率上升，恐負擔加劇。路透社引述日本一份草案及消息人士稱，日本財務省計劃要求約32.4萬億日圓（約2200億美元），作為下一財政年度償還債務成本之用，高於本財年的28.2萬億日圓（約1907億美元），當中政府假設下個財政年度利率為2.6厘，高於本財年的2厘，兼達17年新高。

此外，日本多年來利率極低，向來是全球投資者的套息樂園。投資者以低利率借入日圓，再將款項投資在海外高利率的資產。

債息揚 推高全球借貸成本

網上交易平台IG指出，當日本債券孳息率上升，市場便會平倉，海外資金回流到日本，意味全球「大收水」，或引發全球市場動盪，新興市場便顯得格外脆弱，或造成流動性問題及資產價格下滑，更有機會使金融體系不穩。

另一方面外，日本機構投資者向來大手買入海外主權債券，資金回流後，全球債市亦會受壓，最終債券孳息率上揚，推高全球借貸成本，日圓升值亦損其出口競爭力。

