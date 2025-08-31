WSJ：卡夫亨氏擬分拆食品雜貨業務 股價逆市升

消息指卡夫亨氏分拆食品雜貨業務後，保留業務將以調味品和醬料產品組合為主，包括亨氏番茄醬和Grey Poupon芥末醬，公司預計分拆後兩者合計市值，會高於卡夫亨氏現時的330億美元。現時交易規模、時間等仍存在變數，亦未有其他細節。

公司料分拆後合計市值超現時

今年7月已有消息指卡夫亨氏評估一項潛在分拆計劃，藉精簡產品組合方式，以釋放價值，可以讓投資者更清晰了解各業務部門的績效與潛力。卡夫亨氏期後表示正評估策略選項，但不保證達成任何交易。

卡夫亨氏由巴菲特旗下巴郡（美：BRK.A；BRK.B）伙拍巴西私募股權公司3G資本在2015年策劃合併，當時成為北美最大食品公司之一，巴郡現持卡夫亨氏27.5%股權。不過消費者口味不斷變化，削減成本亦未能帶來持續增長，卡夫亨氏股價長期低迷，自合併以來股價累跌62%，今年以來跌8.9%，巴郡已於5月放棄卡夫亨氏董事會席位。巴郡於2019年為卡夫亨氏投資撇帳30億美元，今年第二季再撇帳38億美元，累計68億美元。