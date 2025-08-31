韓央行料去年朝鮮GDP增長3.7% 增幅8年最高

央行官員又稱，朝鮮正在執行5年經濟發展計劃，帶動製造業、建築業和礦業快速增長。韓國央行推算，去年朝鮮GDP為36.96萬億韓圜（約2082億港元），當中來自建築業的GDP升幅最大，達12.3%，見2000年以來最高，主要受住宅大廈建設增長所帶動，採礦業增長8.8%，受惠煤及金屬等產量上升，升幅為1999年以來最高。

擴大與俄經濟合作 刺激出口

製造業方面，重工業及化工業增長10.7%，主要受金屬製品、機械及化工產品上升所推動，但食品等輕工業微跌0.7%，拖累整體增長只有7%，但比2023年增長仍高1.1個百分點。服務業增長1.3%，農林業及漁業則下跌1.9%。

韓國央行估計，朝鮮去年出入口規模為27億美元，按年減少2.6%，其中出口額3.6億美元，增長10.8%，其中礦石、礦渣增長達40.7%；進口額為23.4億美元，下降4.4%，其中化肥及穀物進口分別下跌87.8%及88.1%。