經濟

匯控下任主席候選人 渣打前副主席據報入圍

【明報專訊】匯控（0005）主席杜嘉祺將於下月底離任，現時尚未公布繼任人選。英國天空新聞引述消息稱，渣打（2888）前副主席、高級獨立董事Naguib Kheraj獲列入少數候選人名單，6月時曾傳出前麥肯錫全球總裁施南德（Kevin Sneader）亦是繼任人選之一，惟上周已不肯定他是否尚在候選名單。

曾任渣打董事會成員逾8年

Naguib Kheraj現年61歲，他於2014年1月出任渣打獨立非執行董事，2016年12月出任副主席，輔助加入渣打出任主席的韋浩思，Naguib Kheraj在渣打董事會曾擔任審核、風險、薪酬、管治及提名委員會委員，擔任董事會成員超過8年後，於2022年4月30日退任。

據彭博資料顯示，Naguib Kheraj曾於2004年至2007年出任巴克萊銀行財務總監，隨後成為投行摩根大通嘉誠的行政總裁。

熟悉亞洲市場 主席經驗豐富

另外，Naguib Kheraj於2018年至今年6月出任退休金保險公司Rothesay Life主席，現時仍為私募股權基金Petershill Partners主席。報道指出，他熟悉匯控所在的亞洲市場，並有豐富出任董事會主席的經驗，認為是出任匯控主席一職的可靠人選。

杜嘉祺在今年5月宣布離任，早前外電引述消息稱，匯控早已在去年啟動繼任人選工作，不過在最初可供考慮的超過100名候選人當中，未能找到足夠合適的人選進入最終名單，因此已與獵頭公司正加快尋找繼任人的工作。若杜嘉祺離任時未有合適人選，匯控已表示會由獨立非執行董事兼集團監察委員會主席利伯特（Brendan Nelson）擔任臨時主席。

相關字詞﹕Naguib Kheraj 渣打 匯控

