匯控下任主席候選人 渣打前副主席據報入圍

曾任渣打董事會成員逾8年

Naguib Kheraj現年61歲，他於2014年1月出任渣打獨立非執行董事，2016年12月出任副主席，輔助加入渣打出任主席的韋浩思，Naguib Kheraj在渣打董事會曾擔任審核、風險、薪酬、管治及提名委員會委員，擔任董事會成員超過8年後，於2022年4月30日退任。

據彭博資料顯示，Naguib Kheraj曾於2004年至2007年出任巴克萊銀行財務總監，隨後成為投行摩根大通嘉誠的行政總裁。

熟悉亞洲市場 主席經驗豐富

另外，Naguib Kheraj於2018年至今年6月出任退休金保險公司Rothesay Life主席，現時仍為私募股權基金Petershill Partners主席。報道指出，他熟悉匯控所在的亞洲市場，並有豐富出任董事會主席的經驗，認為是出任匯控主席一職的可靠人選。

杜嘉祺在今年5月宣布離任，早前外電引述消息稱，匯控早已在去年啟動繼任人選工作，不過在最初可供考慮的超過100名候選人當中，未能找到足夠合適的人選進入最終名單，因此已與獵頭公司正加快尋找繼任人的工作。若杜嘉祺離任時未有合適人選，匯控已表示會由獨立非執行董事兼集團監察委員會主席利伯特（Brendan Nelson）擔任臨時主席。