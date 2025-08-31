明報新聞網
經濟
香港地產

尚翠苑未補價450萬易手 10年升值七成

【明報專訊】樓市氣氛亦向好，帶動二手居屋交投轉旺，新晉居屋荃灣尚翠苑錄大賺易手個案。中原高級分區營業經理梁仲維表示，尚翠苑最新成交個案為B座中層10室，實用438方呎，兩房間隔，原業主早前於居二市場以475萬元放售，近日獲上車客垂青，迅速作出洽購，業主亦肯擴大減幅，最終減價25萬元或約5%，以450萬元（未補地價）成交，實呎10,274元。原業主2015年6月以267.26萬元向房委會一手買入，持貨10年，帳面大賺近183萬元，單位期內升值約69%。

煥然壹居59伙沽清

天水圍屏欣苑亦錄未補價二手勁賺個案，資料顯示，單位為B座高層24室，實用448方呎，於本月中以389.8萬元（未補地價）易手，呎價8701元。原業主於2018月10月以240.26萬元向房委會一手購入，即持貨約7年，帳面獲利約149.54萬元或62%。

昨日未有新盤作新一輪銷售，一手成交以餘貨為主，綜合市場消息，新盤市場錄逾100宗一手成交，成交量最多的是由市建局發展、樓齡9年的啟德煥然壹居，市建局早前上調部分單位售價，於昨日公開發售59伙，有關單位全數售出。

煥然壹居於2016年開售，其中338伙以資助房屋形式推出，另146伙預留予受市建局重建項目影響的合資格住宅自住業主作「樓換樓」，市建局於本月中調整餘貨的售價，普遍加幅約3%至5%不等，並於昨日發售。

YOHO WEST招標形式售出7伙

新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍天榮站YOHO WEST，昨日以招標形式再售出7伙單位，單日套現逾5300萬元。是次標售單位分別位於第2A及2B座，實用由433至696方呎，成交金額由618萬至934.88萬元，成交呎價由11,480至14,273元，當中最高售價單位為第2A座43樓A1室，實用696方呎，3 房1套連工作間間隔，成交金額934.88萬元，實呎13,432元；而成交呎價最高單位為第2B座26樓B2室，實用433方呎，兩房間隔，成交金額618萬元，呎價14,273元。

GRAND SEASONS兩房實呎14815元

另會德豐及港鐵合作發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨亦錄成交，售出單位為第1A座41樓D室，屬實用437方呎兩房戶，成交價647.4萬元，實呎14,815元。據悉，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1281伙，套現逾79.4億元。

相關字詞﹕市建局 新地 會德豐 GRAND SEASONS YOHO WEST 尚翠苑 香港地產

