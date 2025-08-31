明報新聞網
經濟

港交所CEO：逾200公司申上市

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁陳翊庭昨日於粵港澳大灣區金融發展論壇致辭時，表示正在處理超過200家公司的上市申請，其中不少來自大灣區的高科技企業。她指出，新經濟公司已成為香港新股市場的集資主要來源，最少逾60%的新股集資額來自醫療健康、新能源及科技、媒體和通訊等新經濟行業。

逾60%集資額來自新經濟行業

今年首7個月，香港新股市場總共集資1279億元，集資額全球排名第一，陳翊庭表示，一系列改革措施，大為提升香港新股市場的活力和吸引力。港交所已為新經濟公司提供方便和多元化的上市渠道，包括允許同股不同權架構公司和沒有營業收入的生物科技公司在港上市，也為高科技行業的特專科技公司專門定制上市規則。

盡快落實滬深港通納房託等措施

為加強互聯互通機制，陳翊庭表示正與滬深交易所，就滬深港通納入房地產信託基金、引入大宗交易機制，以及人民幣櫃台納入港股通交易等優化措施進行合作，希望可以盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。

港交所環球上市服務部主管徐經緯在集團網站撰文，截至8月25日，該行正處理39宗醫療保健公司上市申請，其中17家是按照上市規則18A章提交申請的生物科技公司，今年上半年有10家醫療保健公司在港上市，合共集資21億美元，有關公司平均首日升幅30.4%，使香港成為全球醫療保健新股集資額最高市場。

相關字詞﹕醫療保健 新經濟 大灣區 陳翊庭 港交所

