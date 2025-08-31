明報新聞網
經濟

閃購推動增長受落 阿里ADR飈13% 恒指夜期高水241點 分析：港股短期難有突破

【明報專訊】投資者關注內地電商補貼競爭情况，阿里巴巴（9988）管理層在上周五晚業績會預期，閃購、即時零售未來3年為電商業務新增1萬億元人民幣商品交易總額（GMV），推動阿里美股（美：BABA）升12.9%，收市折合報131.54港元，較港股高收13.69%。阿里作為恒指重磅股，推動夜期升1.18%，收報25,319點，高水241點，分析指早前市場較多聚焦補貼負面因素，是次阿里顯示能推動業務增長，料短期阿里可追落後，惟對推動大市幫助不大，及後需關注內地經濟數據和港元拆息影響。

明報記者 歐陽偉昉

阿里次季中國電商收入按年升10%，另雲業務收入按年增26%，高於市場預期，管理層在業績會維持未來3年至少投資3800億元指引。東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示，早前市場較集中注意補貼的負面影響，雖然管理層指補貼會繼續，但確能明顯提升活躍用戶和訂單令市場受落，同時雲收入升幅有驚喜，近期亦傳出開發人工智能推理晶片消息，短期內阿里有機會追回早前落後。

東亞：內地下半年經濟數據料轉弱 拖累港股

上周港股受A股走弱、北水減少等影響，恒指最近4個交易日跌2.9%，陳偉聰認為阿里作為重磅股，明日早段有力提振大市，但難助恒指明顯突破，內地今日公布採購經理指數（PMI），他預期內地第三和第四季經濟數據轉弱，會拖累港股表現，加上近日港元拆息回升至3厘至4厘水平，影響資金流動性，認為恒指較難升穿兩萬六，料未來兩周在24,500點至26,000點區間波動。

上周五ADR港股比例指數報25,808點，升2.35%，阿里電商競爭對手京東（9618）美股折合報121.09港元，較港股收市高2.79%，次季盈利急挫的美團（3690）ADR回升0.3%，折合報103.67港元，較港股高收0.94%。至於雲服務同業，百度（9888）美股升4.76%，較港股高收3.89%，騰訊（0700）ADR較港股高收1.39%。

美股三大指數本月均升 納指連升5月

美國上周五公布7月核心個人消費支出物價指數（PCE）按年升2.9%，雖符合預期惟創2月以來最高，加上周一美股休市，投資者長假前沽貨獲利，美股三大指數下跌，標指自周四歷史新高下跌0.64%，收報6460點；納指下跌1.15%收報21,455點；道指下跌0.2%，收報45,544點。納指在8月累升1.58%，連升第5個月，標指和道指分別升1.91%和3.2%，連升4個月。

摩根士丹利資產管理首席經濟策略師Ellen Zentner稱，7月PCE數據尚算不錯，但企業利潤前景稍不樂觀，認為投資者在創新高後獲利回吐。她認為現時9月減息機率很高，及後減息幅度或視乎就業疲弱風險會否超越通脹上升風險，後續關注就業市場表現。

